¿Qué es el papiloma humano? ¿Por qué es tan desconocido?

El papiloma humano (VPH), también conocido como virus del papiloma humano, es una infección viral común que afecta tanto a hombres como a mujeres. Se transmite principalmente a través del contacto sexual, aunque también puede propagarse por contacto directo con la piel. El VPH se presenta en diferentes tipos, algunos de los cuales están asociados con el desarrollo de cáncer cervical, vulvar, vaginal, anal, de pene, así como con lesiones genitales y verrugas.

Este virus es altamente contagioso y puede infectar el área genital, así como la boca y la garganta, sin embargo, la mayoría de las personas infectadas no muestran síntomas y el sistema inmunológico del cuerpo puede combatir eficazmente la infección. No obstante, algunas personas pueden experimentar síntomas como verrugas genitales, picazón, ardor o malestar.

La mejor manera de prevenir la infección por VPH es a través de la vacunación. Las vacunas contra el VPH están disponibles para hombres y mujeres y son más efectivas cuando se administran antes del inicio de la actividad sexual. También es importante practicar el sexo seguro utilizando preservativos y limitar la cantidad de parejas sexuales.

¿Qué es el papiloma humano?

El papiloma humano es un virus, también conocido por sus siglas en español VPH y es la enfermedad de transmisión sexual más común que existe. Usualmente, el papiloma humano es inofensivo y desaparece por sí solo en la mayoría de los casos, pero algunos tipos del virus pueden causar verrugas genitales o cáncer.

De hecho, hay más de 200 tipos del virus del papiloma humano y alrededor de 40 tipos de este virus pueden infectar el área genital ya sea la vulva, la vagina, el cuello uterino, el recto, el ano, el pene o el escroto, así como la boca y garganta. Estos tipos de papiloma humano se transmiten durante el contacto sexual. Otros tipos del virus del papiloma humano causan verrugas comunes, como las verrugas de las manos y las plantas de los pies, pero no se transmiten a través del sexo sino por contacto directo piel con piel.

Las infecciones genitales con el VPH son muy comunes. De hecho, casi todas las personas que tienen sexo se contagian con el papiloma humano en algún momento de su vida, aunque no todo el mundo lo sabe. El motivo de la ignorancia es que la mayoría de las personas con papiloma humano no tienen síntomas y se sienten perfectamente bien. Es más, la mayoría de las infecciones genitales con el papiloma humano no hacen daño y desaparecen solas. Sin embargo, algunos tipos del virus pueden causar verrugas genitales o ciertos tipos de cáncer.

Los t ipos 6 y 11 del papiloma humano causan la mayoría de las verrugas genitales. Aunque las verrugas no son agradables, son un tipo de papiloma humano de bajo riesgo, pues no provocan cáncer ni otros problemas de salud graves.

Hay al menos una docena de tipos del VPH que, en ocasiones, pueden provocar cáncer. Sin embargo, hay dos tipos en particular, los tipos 16 y 18, que causan la mayoría de los casos de cáncer. A estos se les conoce como papiloma humano de alto riesgo.

Es importante saber que el papiloma humano no tiene cura, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que cause problemas de salud. Por ejemplo, actualmente en el mercado hay vacunas que pueden ayudar a proteger de ciertos tipos de papiloma humano y, si se tienen verrugas genitales, el doctor o un enfermero puede quitarlas sin problemas. El papiloma humano de alto riesgo usualmente puede tratarse fácilmente antes de que se convierta en cáncer, por eso es tan importante hacerse la prueba del papiloma humano y el examen de Papanicolaou, también conocido como citología vaginal, regularmente. Además, aunque el condón y las barreras de látex bucales no protegen de manera perfecta, pueden ayudar a que haya menos opciones de contagiarse del papiloma humano.

¿Cuáles son los síntomas de las infecciones por VPH?

Algunas personas desarrollan verrugas por ciertas infecciones de VPH de bajo riesgo, pero los otros tipos, incluyendo las de alto riesgo, no tienen síntomas. Sin embargo, si una infección por VPH de alto riesgo dura muchos años y causa cambios en las células, es posible que tenga síntomas. También puede tener síntomas si esos cambios celulares se convierten en cáncer. Sus posibles síntomas dependerán de la parte del cuerpo afectada.

¿Cómo se diagnostican las infecciones por VPH?

En general, los profesionales de la salud pueden diagnosticar las verrugas al observarlas. Además, para las mujeres, hay pruebas de detección de cáncer de cuello uterino que pueden encontrar cambios cervicales que pueden convertirse en cáncer. Como parte de la evaluación, las mujeres pueden hacerse pruebas de Papanicolaou, pruebas de VPH o ambas.

¿Cómo se contagia el papiloma humano?

El papiloma humano se contagia fácilmente por contacto de piel a piel, cuando se tiene sexo con una persona que lo tiene. Más concretamente uno se contagia cuando la vulva, vagina, cuello uterino, pene, o ano está en contacto con los genitales o la boca y la garganta de otra persona. El papiloma humano puede transmitirse incluso si no hay eyaculación y aunque el pene no entre en la vagina, el ano o la boca sino con un contacto superficial.

¿El VPH causa problemas de salud?

El papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual (ETS) más común, pero la mayoría de las veces no es un gran problema. Usualmente desaparece por sí misma y la mayoría de las personas ni siquiera sabe que alguna vez la tuvieron. Pero cuando el VPH no desaparece, puede causar problemas de salud como verrugas genitales o cáncer. Generalmente, las verrugas genitales aparecen como pequeños bultos o grupos de bultos en la zona genital.

¿El VPH causa cáncer?

El VPH puede causar cáncer de cuello uterino y otros cánceres como el de vulva, vagina, pene o ano. También puede causar cáncer en la parte de atrás de la garganta, como en la base de la lengua y las amígdalas, llamado cáncer orofaríngeo. El cáncer generalmente puede tardar años en aparecer después de que una persona haya contraído el VPH. Los tipos de VPH que pueden causar verrugas genitales no son los mismos que los que pueden causar cáncer.

Lo importante es que no hay manera de saber quiénes con el VPH presentarán cáncer u otros problemas de salud. Lo que sí se sabe es que es posible que las personas con sistemas inmunitarios débiles tengan menor capacidad para combatir el VPH y más probabilidad de presentar problemas de salud derivados del virus.

¿Qué tan comunes son el VPH y los problemas de salud causados por este virus?

Alrededor de 79 millones de estadounidenses están infectados actualmente por el VPH y cerca de 14 millones de personas al año contraen la infección por primera vez. Los problemas de salud relacionados con el VPH incluyen las verrugas genitales y el cáncer de cuello uterino.

Verrugas genitales: Cerca de 360.000 personas en los Estados Unidos tienen verrugas genitales cada año.

Cáncer de cuello uterino: Anualmente, más de 10.000 mujeres en los Estados Unidos contraen cáncer de cuello uterino.

Hay otras afecciones y otros cánceres causados por el VPH que ocurren en personas que viven en los Estados Unidos. Cada año, cerca de 21.000 cánceres relacionados con el VPH podrían prevenirse con la vacuna contra este virus.