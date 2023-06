¿Tienen las nueces efectos negativos en el organismo?

Las nueces son un tipo de fruto seco que se ha consumido durante siglos y que se ha ganado una reputación por sus beneficios para la salud. Sin embargo, algunas personas se preguntan si su consumo puede tener efectos negativos. La respuesta es sí, las nueces son un alimento que puede tener efectos secundarios negativos en algunas personas. De hecho, la anafilaxia y la picazón en la boca y la garganta son reacciones alérgicas comunes asociadas con el consumo de nueces, ya que son uno de los alimentos más alérgicos. Pero también tienen grandes beneficios para la salud.

Es importante destacar que las nueces son una excelente fuente de grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Estos nutrientes son esenciales para el funcionamiento adecuado del organismo y están asociados con una serie de beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, la mejora de la función cognitiva y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Más concretamente, las nueces son uno de los frutos secos con más nutrientes y que más propiedades tiene.

De hecho, debido a su alto contenido en ácidos grasos saludables, uno de los múltiples beneficios de las nueces es que son un excelente alimento para aquellas personas que tienen el colesterol alto ya que ayuda a regular los niveles del colesterol y, con esto, se disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, una de las contraindicaciones de las nueces es que un consumo excesivo puede generar un aumento de peso que puede transformarse en grasa si no se lleva una dieta saludable compaginada con ejercicio ya que tienen un alto valor calórico.

Además, las nueces contienen ácido fítico, que puede interferir con la absorción de ciertos minerales en el cuerpo. Sin embargo, esto no es un problema para la mayoría de las personas, a menos que se lleve una dieta pobre y desequilibrada que ya dificulte la absorción de minerales. Las nueces son también muy calóricas debido a su contenido de grasa, por lo que si se consumen en exceso, pueden contribuir al aumento de peso, especialmente si no se compensa. Además, algunas personas pueden ser alérgicas a las nueces y experimentar reacciones adversas, como erupciones cutáneas, hinchazón o dificultad para respirar.

Contraindicaciones de las nueces

Producen alergias

Muchas personas son alérgicas a los frutos secos, razón por la cual hay que comer nueces con cuidado. Si se observa picor en la piel o enrojecimiento, inflamación de los ganglios linfáticos, hinchazón en algunas partes del cuerpo, hay que acudir inmediatamente al médico ya que son los síntomas de una reacción alérgica.

Hipercalóricas

En regímenes dietéticos especiales con bajas calorías, las nueces no pueden ser incluidas, porque provocan aumento de peso si no se consumen con moderación. Sin embargo, como cualquier alimento, si se consume con moderación no habría problema siempre que uno se encuentre en déficit calórico. Las grasas presentes en las nueces son muy saludables, pero en cantidades exageradas se convierten en enemigas de la salud cardiovascular, del peso ideal e inciden en el desarrollo de enfermedades asociadas a la obesidad, diabetes y corazón.

Malas digestiones

La consecuencia más habitual de comer demasiadas nueces son la aparición de hinchazón, gases e indigestión. La piel de los frutos secos, pese a ser natural, puede aportar un exceso de fibra que, en pequeñas cantidades, es inofensiva pero que con una gran ingesta puede derivar en indigestiones y diarreas. Por eso, las personas que padecen de la enfermedad de Chron, síndrome del colon o intestino irritable deben tener en cuenta que el consumo excesivo de nueces o de cualquier otro fruto seco puede agravar sus síntomas.

Producen diarrea

El consumo excesivo de nueces produce diarrea, flatulencias e hinchazón, porque contienen fibras y aceites que, en cantidades excesivas, alteran el flujo intestinal. Las heces tienden a ser más blandas de lo normal y las deposiciones más frecuentes, acompañadas de dolor estomacal. Además, si se sufre de colon irritable, las consecuencias se agravarán, porque es un alimento rico en fibra y causa trastornos estomacales al alterar la microflora intestinal.

Elevan la presión arterial

Los frutos secos son muy demandados en su presentación natural o salada. Esta última le añade más sabor, pero también mucha sal a la dieta. La hipertensión, junto con otras patologías asociadas, se agrava con la ingesta de sal.

Evitar consumirlas verdes

Como todo fruto, tiene su estacionalidad para ser consumido sin efectos negativos, pero hay quienes se atreven a consumirlas verdes, esto podría acarrear un envenenamiento por cianuro. Las nueces contienen esta sustancia mientras están inmaduras.

Pueden ser nocivas al consumirlas mucho tiempo después de abiertas

Salvo las nueces empaquetadas e industrialmente tratadas que pueden durar tiempo en el envase sin dañarse; las nueces al ser extraída de su cáscara tienden a descomponerse rápidamente y desarrollan una toxina conocida como aflatoxina, producida por hongos que es potencialmente cancerígena.

Especial precaución con los niños

Las nueces son frutos beneficiosos para los niños, sin embargo, los adultos deben estar pendientes del proceso de masticación, pues son duras y se corre el riesgo de que el niño trague trozos que puedan quedarse atascados en el tracto respiratorio superior. Se recomienda triturarlas antes de darlas a los más pequeños y personas ancianas.

¿Cuántas nueces se pueden comer al día?

Según los expertos, los adultos pueden y, mejor dicho, deben comer entre 4 y 6 porciones de frutos secos sin sal de unos 43 gramos cada una a a la semana. Además se recomienda que las nueces sustituyan la ingesta de otro tipo de grasas como pueden ser las que provienen del queso para evitar el aumento de peso.