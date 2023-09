Las prioridades del Gobierno: sí a los pinganillos en el Congreso, no a las ayudas para enfermos de ELA

El mismo Gobierno que ha acelerado, por interés personal y exigencia de los golpistas catalanes, la utilización de lenguas cooficiales y el uso de pinganillos en el Congreso de los Diputados, sin que esté aprobado el Reglamento, paralizó en ese mismo Congreso una ley, la Ley ELA, que había sido aprobada por unanimidad. Este Gobierno ha maltratado a los enfermos de ELA mientras mima a los separatistas de los que depende su permanencia en el poder.

Por este motivo, La noche de Dieter se ha puesto en contacto con Jordi Sabaté, un enfermo de ELA que lleva una lucha en redes sociales para denunciar la situación en la que se encuentran personas que, como él, sufren esta enfermedad degenerativa. En España hay unos 4.000 enfermos de ELA, una dolencia mortal y degenerativa que, además, requiere de unos cuidados muy costosos para las familias, en torno a unos 100.000 euros al año en casos como el de Jordi Sabaté.

A través de una máquina con infrarrojos que leen el movimiento de los ojos, Jordi se comunica con un teclado virtual y ha podido responder a las preguntas de esRadio.

La primera, sobre cómo se encuentra en estos momentos. La máquina traduce la respuesta de Jordi Sabaté y el sonido metálico no quita un ápice de emoción a la descripción que hace de su estado de salud: "Mi situación a día de hoy es crítica. Llevo nueve años enfermo de ELA y estoy en una etapa avanzada de la enfermedad. No me puedo mover, beber, ni respirar. Me alimento y me hidrato mediante un tubo que tengo clavado en mi estómago. Y respiro mediante un tubo clavado en mi tráquea conectado a una máquina las 24 horas del día", responde.

A continuación se le ha preguntado sobre la propuesta de la Comunidad de Madrid de utilizar el Hospital Zendal como centro de día para enfermos de ELA y sobre si ha recibido apoyo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de las autoridades catalanas. Con enorme crudeza, Jordi Sabaté responde que "toda ayuda para los enfermos de ELA, venga de donde venga, es de agradecer. Vi lo del Zendal que ha hecho el gobierno de Ayuso, es maravilloso. Hace unos días se puso en contacto conmigo para ofrecerme su ayuda para encontrar a un personal sanitario. También me ofreció su ayuda Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid". Y añade: "Las autoridades de Cataluña no sólo no me han ofrecido ayuda, sino que en el Parlamento de Cataluña el consejero de Salud, Manel Balcells, se burló de mi caso, diciendo que lo mío era un caso peculiar y aislado, por lo que hice un llamamiento a que dimitiera como representante público".

Para terminar, en La noche de Dieter le preguntan sobre la polémica del día: las prisas del PSOE y de Sumar para reformar el Reglamento del Congreso del los Diputados para imponer el uso de las lenguas cooficiales, mientras que paralizó en su momento la aprobación de la Ley ELA. La respuesta de Sabaté es igual de clara y categórica: "Yo soy catalán, mi lengua materna es el catalán. Pienso y sueño en catalán, y no hay nadie en este mundo que ame más que yo la lengua catalana. Para mí, el catalán, el euskera, el gallego y todas las lenguas de España nos enriquecen como país. Lo que me hierve la sangre es que no se salvan miles de vidas humanas en poner en vigor una ley que permita hablar en lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Y ojo, que yo estaría encantado con esta ley si hubiese nacido desde la unión y el amor a España", señala, dejando claro que no tiene nada en contra del uso de otras lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas.

"Pero aún así me parece nauseabundo que en estos años se haya priorizado poner en vigor leyes que no son de vida o muerte como es la Ley ELA. Es humillante que cada semana se pongan en vigor leyes con partidas presupuestarias inmensamente más elevadas que poner en vigor la Ley ELA. Un Gobierno y una sociedad que no prioriza, bloquea y rechaza el derecho fundamental a la vida es una sociedad que permite el mal y la deshumanización", concluye Sabaté.