Un enfermo de artritis tratado con fentanilo: "A mí me vino de perilla, el primer día parecía un toro"

A Antonio, que sufre artritis microcristalina, la recetaron Fentanilo en parches (transdérmico) después de probar varios medicamentos para el dolor hace unos diez años. Estuvo 5 años tomando 25 microgramos por hora cada tres días. "Te quita todo, el primer día parecía un toro", dice Antonio. "Estuve más de 24 horas currando".

Antonio era agricultor en esos momentos y ahora está jubilado. Ya el segundo día seguía sin los terribles dolores que provoca la artritis, "pero calmado". Y el tercero se dio cuenta de que "no podía dejar de tomarlo, el cuerpo te lo pide". "Me puse malísimo".

¿Cómo es el fentanilo? "Es maravilloso". Si tomas la dosis que te receta el médico, te quita el dolor, pero no te deja zombi, como estamos viendo los últimos meses en reportajes y series sobre el opiáceo que causa estragos en países como EEUU o Canadá, asegura este paciente.

Finalmente, Antonio decidió dejar de tomarlo. Su médico le retiró el tratamiento cuando sólo tomaba 12,5 microgramos por hora. "Es tan adictivo que la gente mastica los parches. Es buenísimo para los dolores, pero en España está todo súpercontrolado". No obstante, confiesa que cuando empezó no sabía lo que estaba tomando, no sabía ni que existía. "Yo estoy a favor", dice, porque te quita el dolor. Antonio no sintió en ningún momento esa felicidad de la que hablan algunos. "Eso es porque lo mezclan". "A mi me vino de perilla", concluye sin ninguna duda.

"El consumo de fentanilo en España se produce básicamente por prescripción médica como tratamiento del dolor, y principalmente indicado para el dolor oncológico", dice el Ministerio de Sanidad.

La AEMPS hace un seguimiento de su uso y actualmente el Ministerio desarrolla junto con las CCAA un plan de opiáceos con el objetivo de optimizar su prescripción.

El Ministerio del Interior no ha detectado un volumen relevante de tráfico de fentanilo, como se comprueba en la última memoria publicada del Plan Nacional sobre Drogas.

En España no existe ningún problema con el fentanilo, de momento. La distorsión se genera cuando pasa de las consultas y los quirófanos a las calles.

"La situación en España es totalmente diferente. El control sistemático de las sustancias estupefacientes que se tiene en nuestro país es bastante distinto del que se puede tener en EEUU y eso limita en gran medida la posibilidad de que esa epidemia tenga impacto real sanitario en España", aseguraba recientemente en declaraciones a Es la mañana de Federico Emilio Vargas Castrillón, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínico San Carlos y Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Lo sucedido en EEUU y Canadá "no creo que llegue a pasar en los próximos años" en España, tranquiliza.