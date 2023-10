España, el país con mayores retrasos en la llegada de las innovaciones oncológicas

Cada año se diagnostican en nuestro país, aproximadamente, 35.000 casos de cáncer de mama. De todos ellos, aproximadamente el 30% puede desarrollar metástasis. Y para ellas el tiempo juega en contra por el riesgo de convertirse en las grandes olvidados por la sociedad e instituciones. A las puertas de su Día Mundial, el próximo viernes 13 de octubre, pacientes y familiares de las mujeres con cáncer de mama metastásico alzan la voz para poder obtener respuesta a sus principales necesidades.

Prefieren no entrar a formar parte del discurso vinculado a la "lucha contra el cáncer", se sienten más parte de una carrera de fondo en la que esta enfermedad es su acompañante omnipresente. Pero, sobre todo, se sienten olvidadas. Su lazo negro, el símbolo de su patología por el mal pronóstico del cáncer de mama metastásico (CMm) que padecen, choca directamente con el positivismo que desprende el lazo rosa. Un rosa que está íntimamente ligado a los grandes avances que han permitido transformar el cáncer de mama en el cáncer amable.

Pero los pacientes con CMm, en muchos casos jóvenes con una vida activa, con trabajo, con hijos, no han corrido la misma suerte. El acceso a la innovación ha tardado para ellas exponencialmente mucho más que para aquellas que han tenido la suerte de no desarrollar metástasis. Y, hasta la fecha, siguen teniendo escasas opciones. Los subtipos de cáncer de mama metastásico, como el triple negativo o el HR+/HER2-, son de los más afectados en este sentido: peor pronóstico y menos opciones eficaces disponibles. De ahí, el lazo negro. En este sentido, el Dr. Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center corrobora la injusticia que sufren estas pacientes: "Todo paciente que no tiene un tratamiento curativo tiene una necesidad no cubierta. Por ello, tenemos que trabajar para intentar curar más pacientes o, al menos, cronificar la enfermedad para que no se muera ninguna de nuestras pacientes de cáncer de mama metastásico".

Su tiempo se ha convertido en el recurso más valioso que poseen. Disponer de más vida es su gran necesidad desde todos los puntos de vista posibles: clínico, social y emocional.

Pero tienen una nueva esperanza, quizás la última: la llegada de terapias innovadoras. Terapias que están logrando transformar el pronóstico de las pacientes de una forma sin precedentes y a los que muchas pacientes aún no tienen acceso

Pero, aquí de nuevo, se les presenta una nueva barrera. Las pacientes españolas tienen un problema claro, ya que España está a la cola de Europa en lo que se refiere al acceso a la innovación. Tal y como detalla el informe W.A.I.T., España tarda de media 629 días en incorporar los nuevos tratamientos, en comparación con los 128 días de Alemania. Cabe destacar que las innovaciones oncológicas son las que mayores retrasos sufren. Una situación que las pacientes no pueden permitirse. "Retrasar el acceso de terapias que han demostrado mejorar el pronóstico de los pacientes significa que estas pacientes no van a tener esta oportunidad. El cáncer no espera. Sigue avanzando y la enfermedad sigue su curso. Hay pacientes que, desgraciadamente, no van a poder recibir tratamientos eficaces porque no se ha llegado a tiempo", lamenta el Dr. Cortés. Además, destaca la situación de inequidad dentro de nuestro propio país ya que "hay pacientes que, depende de donde vivan, pueden tener mejores o peores oportunidades. Incluso dentro de una misma ciudad ya que depende del hospital donde las traten. Por lo tanto, sigue habiendo mucha discriminación en todos los aspectos".

Otro efecto colateral de la demora en la incorporación de la innovación terapéutica es la importante disminución de la calidad de vida que experimentan estas mujeres al tener que recibir múltiples sesiones de quimioterapia en un intento de acabar con la enfermedad. Un tratamiento más certero y más temprano disminuiría la gran cantidad de efectos secundarios que produce, tanto en el plano físico como emocional.

El Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico no se celebra, se reivindica. Las pacientes necesitan ser escuchadas y que las reclamas para agilizar el acceso a terapias ya autorizadas en Europa para obtener una mayor supervivencia se apliquen. Su tiempo no vale igual que el de cualquiera. Cada día, para ellas, cuenta.