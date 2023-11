¿Cómo se puede mejorar la circulación de las piernas?

La circulación de las piernas es un aspecto crucial de la salud general de una persona ya que una circulación deficiente puede causar una serie de problemas, como hinchazón, calambres, venas varicosas y, en casos extremos, trombosis venosa profunda.

No hay que olvidar que el sistema circulatorio es el modo en que los seres vivos transportan dentro del organismo todas las sustancias y nutrientes para poder vivir. En los humanos, estas sustancias se transportan a través de la sangre por conductos como las arterias, las venas y capilares. El corazón es el órgano encargado de bombear esta sangre para que llegue a todos los puntos del organismo. Pero cuando la circulación es mala, ralentiza o bloquea el flujo sanguíneo, eso significa que las células del cuerpo no pueden obtener todo el oxígeno y los nutrientes que necesitan.

Síntomas frecuentes de mala circulación sanguínea

Algunos signos y síntomas de la mala circulación son fáciles de detectar, siempre que se sepa qué buscar. Entre los signos y síntomas más comunes de mala circulación se incluyen los siguientes:

Dedos rojos, azules, morados o blancos

Caída inexplicable del vello en pies y piernas

Pies y manos con frecuencia excesivamente fríos

Los pies pueden entumecerse con facilidad

Fatiga

Venas varicosas

Hinchazón en las piernas

Calambres musculares

Úlceras en pies y piernas

Sensación de hormigueo

Problemas digestivos

Mareos

Para cuidarse de manera habitual y no llegar a este tipo de problemas, o si ya hay un diagnóstico de trastorno circulatorio, es conveniente conocer cómo mejorar la circulación de las piernas con algunas medidas muy sencillas. A diferencia de lo que se suele pensar, son muy fáciles de aplicar y no impiden la realización de las actividades rutinarias.

Mantenerse activo y evitar el sedentarismo proporciona un efecto muy positivo en la salud, ayudando a aliviar algunas molestias en las piernas por problemas de circulación y actuando sobre enfermedades muy comunes como la diabetes, entre otros beneficios.

Claves para mejorar la circulación de las piernas

Uno de los métodos más efectivos para mejorar la circulación de las piernas es el ejercicio regular. La actividad física estimula el flujo sanguíneo, fortalece los músculos de las piernas y ayuda a prevenir la acumulación de grasa en las arterias. Caminar, nadar, andar en bicicleta y practicar yoga son excelentes opciones para mejorar la circulación. Además, ejercicios específicos de piernas, como las sentadillas y las elevaciones de pantorrillas, pueden ayudar a tonificar los músculos y estimular el flujo sanguíneo. Sobra decir que mantener un peso saludable es otro factor importante ya que el exceso de peso ejerce presión adicional sobre las piernas y puede dificultar la circulación sanguínea.

Incluso, la ropa ajustada puede restringir el flujo sanguíneo en las piernas, por lo que es importante elegir prendas de vestir que no sean demasiado apretadas, especialmente alrededor de la cintura y las piernas. El uso de medias de compresión también puede ser beneficioso para mejorar la circulación, ya que ayudan a comprimir las venas y a impulsar la sangre hacia el corazón.

Elevar las piernas regularmente puede aliviar la presión en las venas y mejorar la circulación. Durante el día, tomar breves descansos para elevar las piernas por encima del nivel del corazón puede ser útil, especialmente si se pasa mucho tiempo de pie o sentado. Otro método es el masaje de las piernas ya que puede estimular la circulación sanguínea y aliviar la sensación de pesadez. Un masaje suave, realizado en dirección al corazón, puede ayudar a mejorar la circulación y aliviar la hinchazón.

Por supuesto evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol es crucial, ya que ambas sustancias pueden tener un impacto negativo en la circulación. El tabaco estrecha las arterias y reduce el flujo sanguíneo, mientras que el alcohol puede deshidratar el cuerpo y aumentar la retención de líquidos.

El gel de aloe vera es una sustancia que ayuda a hidratar la piel de forma tópica. Según una investigación realizada por la Universidad de Tecnología Tshwane de Sudáfrica, además, favorece la circulación sanguínea y es un potente antiinflamatorio. Para sacar provecho de sus propiedades, lo mejor es aplicar este gel realizando masajes vigorizantes en las piernas, pero no es necesario realizar demasiada presión, sino realizar movimientos rápidos y continuos.

Tomar infusiones de de espino blanco. El motivo es que, al beber esta infusión entre 2 y 3 días por semana, uno se beneficia de sus compuestos, entre los cuales figuran: ácidos triterpénicos, flavonoides, polifenoles, taninos y pectinas. Estos hacen que el espino blanco tenga propiedades depurativas y diuréticas que ayudan a evitar la retención de líquidos y, por tanto, mejorar la mala circulación. No obstante, no se recomienda exceder el consumo de espino blanco. Lo ideal es tomar 1 gramo al día de esta planta, en infusión.

Es bien sabido que, para mejorar la circulación es necesario realizar actividad física de forma regular, no obstante, lo que muchas personas no tienen en cuenta es que, el ejercicio no debe dejarse exclusivamente para un momento del día. En este sentido, lo ideal es "llevarlo" con nosotros. Lo que el cuerpo necesita es un movimiento aeróbico, una rutina que favorezca la oxigenación de la sangre y el bombeo regular del corazón. Por ello, algunos de los mejores consejos son: elegir siempre las escaleras antes que el ascensor, cada media hora es necesario levantarse y andar. Si es posible, optar por ir a cumplir las tareas a pie antes que en coche. Buscar tiempo a lo largo del día para salir a caminar, a paso rápido, al menos 20 minutos. Si se está sentado muchas horas, hacer uso de un reposapiés móvil con el cual hacer pequeños ejercicios.

Sí a los alimentos ricos en potasio, esto es porque los alimentos ricos en potasio reducen un 21% el riesgo de sufrir un ictus. De la misma forma, cuentan con una tendencia menor de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y una reducción de la presión sanguínea. Por tanto, no pueden faltar: Algas, brócoli, plátanos, tomates, calabazas, aguacates, rábanos, zanahorias, cacao puro en polvo y semillas de girasol, de calabaza, sésamo, lino o chía. Otra de las claves para mejorar la circulación es dormir con las piernas ligeramente más elevadas respecto a la cabeza. Para ello, no es necesario cambiar de cama ni realizar cambios drásticos: basta con colocar unas almohadas bajo las piernas ya que, de este modo, se mejora también el retorno venoso y uno se levantará con unas piernas ligeras y descansadas.

Zumo de naranja y zanahoria en el desayuno: Además de mantener una buena hidratación, tomar un zumo natural, junto con el desayuno puede ser de gran ayuda. Hay muchos alimentos con nutrientes y propiedades excelentes para mejorar la circulación, como es el caso de la naranja y la zanahoria. Si se le añade además una pizca de jengibre rallado, el sabor será más delicioso.