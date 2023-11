¿Se puede comer chicle a diario? ¿Es malo para los dientes?

Es algo habitual en muchas personas el llevar siempre encima, en el bolso o en el coche, un paquete de chicles que de vez en cuando sirven para aportar esa sensación de aliento fresco, para aliviar momentos puntuales de estrés o ansiedad o simplemente por el placer de mascar. Pero ¿Es bueno masticar chicle? Lo cierto es que tiene sus ventajas e inconvenientes pero, como en casi todo, el secreto está en la moderación.

Masticar chicle puede tener ciertos efectos beneficiosos para la salud bucodental siempre y cuando sea un chicle sin azúcar, claro está y siempre que no haya un consumo excesivo de manera habitual. Es cierto que la industria de la goma de mascar ha propiciado muchas campañas para difundir sus ‘beneficios’, pero no es igual en todos los casos ya que los chicles azucarados son malos para la salud tanto bucodental como general.

Por su uso tan extendido desde hace décadas, probablemente el chicle sea junto con la Coca-Cola, una de las golosinas que más bulos y leyendas urbanas ha ido levantando a su paso. Tanto es así que, conforme el hábito de masticar chicle se iba extendiendo entre la población, en paralelo a ese desarrollo se difundían diversos mitos. Algunos tan curiosos como que los chicles son malos para la salud o que si te tragas uno se te pueden pegar las tripas. Además, estos mitos han ido variando a lo largo de los tiempos, algunos han desaparecido y otros permanecen.

¿Cuáles son los beneficios de masticar chicle?

Efecto anticaries. El chicle puede ayudar a prevenir la caries por el hecho de que es capaz de producir mayores índices de salivación que ayudan a elevar los niveles de PH que protegen los dientes de la acción de los ácidos de la placa, que pueden llegar a dañar el esmalte y, por ende, dejar el camino libre a la aparición de caries.

, especialmente si son chicles de menta. Reduce el estrés. El chicle sirve para liberar tensiones, aunque este beneficio puede terminar convirtiéndose en un arma de doble filo por el peligro relacionado con el bruxismo.

¿Cuáles son los inconvenientes de masticar chicle?

Como en todo lo relacionado con la alimentación, es esencial no excederse en el consumo de chicle, ya que el exceso de masticación puede ejercer presión sobre las articulaciones de la mandíbula y causar problemas en la articulación temporomandibular (ATM). Además, algunos chicles sin azúcar contienen edulcorantes artificiales que pueden tener efectos secundarios negativos en algunas personas, como problemas gastrointestinales.

Otro aspecto a considerar es el desgaste del esmalte dental ya que masticar chicle, incluso sin azúcar, puede contribuir al desgaste del esmalte dental si se hace en exceso. ¿Qué es el esmalte dental? El esmalte dental es la capa protectora de los dientes, y su desgaste puede aumentar el riesgo de sensibilidad dental y caries. Por lo tanto, es importante no abusar del chicle y moderar su consumo.

No obstante y por norma general, el chicle en sí no es malo, sino que el abuso de esta goma es lo que puede afectar al estómago, dientes y al cuerpo en general. Así que un abuso de consumo del mismo puede generar inconvenientes como: