¿Alcohol o agua oxigenada en las heridas? Ninguna de las dos

Los botiquines de los hogares y centros de trabajo suelen estar plagados de agua oxigenada, alcohol, Betadine, Cristalmina, tiritas, gasas... con el objetivo de actuar ante posibles heridas. Normalmente en los hogares están cuando los niños son pequeños, ya que los rasguños forman parte del proceso de aprendizaje, pero los adultos tampoco se libran de cortes o caídas fortuitas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que cuando uno se hace daño, saca todo el inventario para que la herida cicatrice lo mejor posible. Pero, ¿Se está haciendo bien?

Depende del tipo de herida y qué remedios se utilicen para curarla. Normalmente utilizar agua oxigenada o alcohol cuando hay una herida es algo común, pero en realidad puede que no sea la opción más adecuada para curarla. De hecho, algunos expertos que desaconsejan su uso para tratar heridas.

No obstante, desde hace años son muchos los mitos que existen con respecto a la cura de heridas. Sin embargo, en la actualidad, se cuenta con la ventaja de tener todo tipo de información al alcance de la mano. El alcohol y el agua oxigenada son los remedios más utilizados pero son contraproducentes. De hecho, el alcohol puede servir para lavarse las manos si no se tiene agua y jabón, pero si se utiliza sobre una herida, así como el agua oxigenada, quema, sobre todo los bordes de la herida.

Concretamente, el alcohol lo que hace es matar las células que intentan curar la herida. Tanto el alcohol como el agua oxigenada se desactivan al contacto con tejidos vivos, por lo que, no solo no cumplen la función de desinfección, sino que agravan la herida. El motivo es que no diferencian entre gérmenes que están en el exterior ni las células de los tejidos, se lo comen todo.

Además, no hay que olvidar que el alcohol no se recomienda su uso en heridas, porque es muy irritativo, destruye las membranas celulares, reseca la piel y favorecer la formación de coágulos que permiten la colonización de las bacterias supervivientes. Y lo mismo ocurre con el agua oxigenada, que también es irritativa, destruye tejido sano y además su acción es muy breve, pues es rápidamente degradada por las enzimas de los tejidos.

En el pasado, tanto el alcohol como el agua oxigenada solían ser populares opciones para limpiar heridas debido a su capacidad para eliminar bacterias y prevenir infecciones. Sin embargo, se ha descubierto que estos productos pueden causar más daño que beneficio. El alcohol, por ejemplo, puede ser demasiado agresivo para la piel y los tejidos que rodean la herida. Además, puede ser doloroso cuando se aplica en una herida abierta. Por otro lado, el agua oxigenada, a pesar de su eficacia como agente desinfectante, también puede dañar los tejidos y retrasar la curación.

Por este motivo, hoy en día, se prefiere el uso de agua y jabón suave para limpiar una herida en lugar de alcohol o agua oxigenada. Lavar suavemente la herida con agua y jabón elimina la suciedad y los contaminantes sin causar irritación adicional.

¿Qué se debe usar para curar heridas?

En lugar de alcohol o de agua oxigenada, dos de los productos más utilizados para curar las heridas, lo ideal es utilizar clorhexidina. ¿Qué es? Se trata de un líquido incoloro, que no quema y que tampoco quema la piel. Por otro lado, se puede hablar de la yodopovidona como uno de los mejores productos para curar las heridas, este nombre quizá no resulta familiar pero es el conocido como Betadine.

¿Es bueno tapar la herida con una tirita?

Las tiritas son otro de los productos más utilizados. Para pequeñas heridas, por comodidad, son un gran aliado. Sin embargo, están indicadas para evitar roces o molestias en el día a día, o para proteger la herida si se va a estar en ambientes sucios, pero no ayudan en el proceso de cicatrización. De hecho, hay un exceso de humedad en las heridas y encontrar el equilibrio perfecto es complicado, por ello si se va a tapar una herida lo aconsejable es hacerlo con unos apósitos llamados segunda piel y que se utilizan cuando se producen ampollas en los pies a causa de los zapatos.

Pero, no hay que olvidar que la tirita como tal puede provocar que se acumule sudoración debajo, por eso lo mejor es que esté seca y para eso lo mejor es no cubrirla con nada. En cuanto al tiempo de evolución de una herida, suele estar entre siete y diez días, pero es cierto que en la cara cicatriza un poco antes y demorará más si se encuentra en manos o pies.

Paso a paso para curar una herida de forma correcta

Entonces, ¿Qué es lo mejor para desinfectar una herida? La clorhexidina sería la mejor opción, al ser incolora, indolora y provocar menos reacciones en pieles sensibles. También la povidona yodada, aunque se desaconseja su uso prolongado en embarazadas y lactantes.

Soplar o lamer una herida es un acto reflejo muy común para muchos, sin embargo, también es desaconsejable, debido a la gran cantidad de gérmenes que hay en la boca y que se pueden transferir a la herida, favoreciendo la infección de la misma. Tampoco es recomendable dejar la herida al aire libre, por el mimo motivo, ya que favorece la contaminación, así como la inflamación y la pigmentación de la piel, en caso de exposición al sol. Pero, ¿Cuáles son los pasos a seguir?