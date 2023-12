¿Se puede perder peso mientras se duerme? Los japoneses tienen el truco

Llevar una vida saludable es importante para las personas a nivel individual y como sociedad, no hay que olvidar que en España, una de cada cinco personas sufre obesidad. Esta patología se ha triplicado desde los años 70 y continúa con una peligrosa tendencia alcista a la que no se le suele prestar demasiada atención, sin embargo, son muchas las personas que deciden buscar las formas de adelgazar. De hecho, aunque no sean personas con obesidad, el hacer ejercicio o iniciar una dieta son los habituales propósitos que los españoles más lanzan el 1 de enero y que ni siquiera consiguen materializar antes de un mes.

Esta dificultad, que muchas veces tiene que ver con la motivación y la fuerza de voluntad individual, hace que muchas veces se ponga la vista en otros países para ver cómo lo hacen ellos. Japón es buen ejemplo de ello, donde sus ciudadanos son conocidos por su esbelta figura y las facilidades para adelgazar. Y esto no es casualidad ni genético, sino que atañe a sus tradiciones y costumbres. Además, estos han conseguido cumplir el sueño de muchas personas que no es otra que perder peso mientras se duerme. Este método se centra en la relación entre el sueño y el metabolismo, y aunque no es tan mágico como suena, hay fundamentos científicos detrás de la idea.

La clave japonesa para perder peso durante el sueño se centra en dos elementos principales: la calidad del sueño y ciertos alimentos antes de acostarse. En primer lugar, la calidad del sueño es esencial para un metabolismo saludable. Un sueño adecuado contribuye a la regulación de las hormonas del apetito, la leptina y la grelina, cuando estas hormonas están equilibradas, es más probable que se tomen decisiones alimenticias más saludables durante el día.

Además, se sugiere que consumir alimentos específicos antes de acostarse puede estimular la pérdida de peso durante la noche. Algunos japoneses optan por alimentos ricos en aminoácidos como la ornitina, que se cree que ayuda a descomponer la grasa mientras se duerme. Ejemplos de alimentos que contienen ornitina incluyen la carne magra, los lácteos y los frutos secos. Es importante destacar que, aunque estos elementos pueden contribuir a un proceso de pérdida de peso, no hay un "truco mágico" para adelgazar mientras se duerme.

No hay que olvidar que, más allá de trucos, no hay magia en estos consejos de los japoneses y es que la pérdida de peso efectiva sigue dependiendo de la dieta equilibrada, la actividad física regular y un estilo de vida saludable en general. No obstante, la ciencia respalda la idea de que un sueño adecuado y ciertos nutrientes puedan influir en el metabolismo, pero no hay sustituto para un enfoque holístico para la pérdida de peso. Los hábitos alimenticios diurnos, la actividad física y la gestión del estrés son factores cruciales que se suman al proceso de adelgazamiento.

No obstante, eso no es todo ya que se sabe que, junto el arroz, el té es otro de los alimentos que no falta en la cocina japonesa. Por ello, existe una infusión que, según los investigadores de la Universidad de Tsukuba (Japón), acelera el proceso de quemar grasa incluso mientras se está durmiendo. Pero, ¿De qué té se estás hablando?

¿Qué es el té oloong y para qué sirve?

El té oolong, también conocido como té azul, es una infusión que procede del árbol de té (Camelia sinensis) y que se ha hecho muy popular en los últimos años por sus propiedades antioxidantes y sus beneficios relacionados con el fortalecimiento del sistema inmunitario. También se sabe desde hace tiempo que es un buen digestivo, pues ayuda a acelerar el proceso de digestión y esto lo convierte en un buen aliado para combatir la hinchazón abdominal. Pero es que ahora, un grupo de investigadores del departamento de I+D de la Universidad de Tsukuba confirma que el consumo de té oolong aumenta la oxidación de grasas diarias en el organismo incluso durante las horas de sueño.

Además, según recalca el profesor Kumpei Tokuyama, esta infusión contiene cafeína, un componente que tiene propiedades que estimulan el ritmo cardíaco y aceleran el metabolismo. Sin embargo, a diferencia de otros tés, el oolong no afecta en lo que a la conciliación del sueño se refiere.

¿Qué tiene de diferente el té oolong?

Aunque todos los tipos de té provienen de la misma planta, Camellia sinensis, su grado de oxidación determina su variedad. Este proceso químico es lo que hace que las hojas de té tengan un color u otro. El té verde, por ejemplo, no se oxida y tiene un sabor suave. El té negro, por otro lado, proviene de las hojas de té que se oxidan por completo. Y, en este caso, el té oolong se queda a medio camino, pues sus hojas están parcialmente oxidadas y los investigadores afirman que por eso esta bebida comparte características tanto con el té verde como con el negro.

Otras infusiones que ayudan a adelgazar

El té negro , que contiene altos niveles de polifenoles y flavonoides, se ha comprobado que reducen el estrés oxidativo y la inflamación, que pueden provocar cáncer y otras enfermedades graves, lo que a su vez está relacionado con un menor riesgo de mortalidad.

, que contiene altos niveles de polifenoles y flavonoides, se ha comprobado que reducen el estrés oxidativo y la inflamación, que pueden provocar cáncer y otras enfermedades graves, lo que a su vez está relacionado con un menor riesgo de mortalidad. El té verde, cuyo consumo se ha relacionado con la pérdida de peso. Otra investigación llegó a la misma conclusión y detalló que beberlo produce disminuciones significativas en el peso corporal, la grasa y la barriga. Todo ello puede deberse a que esta bebida es especialmente rica en catequinas, unos antioxidantes naturales que aceleran el metabolismo y fomentan la pérdida de peso.

Técnicas que usan los japoneses

En Japón utilizan un secreto milenario conocido como 'Hara Hachi Bu'. Este método consiste en no comer hasta saciarse, sino comer hasta que uno esté lleno en un 80%. De esta forma, los japoneses consiguen controlar sus hábitos alimenticios, motivo por el cual tienen una de las tasas más bajas de enfermedades cardíacas, cáncer y accidentes cerebrovasculares. Aplicar esta técnica es muy sencillo: come hasta que te sientas un poco lleno y no trates de dejar siempre el plato limpio. esto es algo diametralmente opuesto a lo que sucede en los países occidentales, donde culturalmente se come hasta casi no poder más. Además, comen alimentos de fácil digestión, están acostumbrados a consumir productos crudos durante los meses de verano y eso les ayuda a afrontar el calor, y optan por los cocinados en el invierno.

Equilibrio y vida saludable

Su alimentación, por otra parte, está basada en el yin y el yang. El filósofo japonés George Ohsawa desarrolló una dieta macrobiótica basada en la dieta, el ejercicio, la meditación y la energía del yin y el yang. ¿Cómo es esto? Se trata de comer y vivir en armonía y buscar el equilibrio del cuerpo. En ella tienen especial relevancia los productos orgánicos y de temporada cultivados de forma local como cereales integrales, frutas y verduras así como judías y productos derivados. Además, los japoneses utilizan la llamada dieta de la respiración prolongada. Una técnica tradicional que consiste en respirar durante tres segundos y exhalar fuertemente durante otros siete, y que facilita la quema de grasa.

Algo que también consiguen con baños calientes. estos baños ayudan no sólo a quemar calorías, sino también a reducir los niveles de azúcar en sangre. Es suficiente con 20 - 22 minutos en agua con temperaturas que oscilen entre los 38 y 42 grados, algo que disminuye también la inflamación del cuerpo y facilita un sueño de mayor calidad. También es complicado encontrar a un japonés con un cuerpo trabajado en el gimnasio. Y es que, a diferencia de los europeos o los americanos, el gimnasio no es tan popular entre ellos, sino que prefieren ejercicios menos lesivos.

Además, una de las creencias más populares entre los japoneses es que la salud está directamente ligada con la naturaleza, por lo que comer y vivir en armonía con ella crearía armonía y equilibrio dentro del cuerpo. Por ello, consumen muchos alimentos orgánicos, cultivados localmente y de temporada. Una dieta habitual se divide en:

40-60% de cereales integrales

20-30% de frutas y verduras

10-25% de judías y productos derivados

Otra de las cosas que hacen los japoneses es que tienen en cuenta que una mala postura corporal puede tener numerosos efectos secundarios. No es algo banal que adoptar buenas posturas ayuda a adelgazar, ya que fortalece los músculos abdominales, de hecho, una de las creencias es que una mala ubicación de la pelvis puede generar capas adicionales de grasa alrededor del abdomen. Tanto es así que los japoneses se rigen por el método de Toshiki Fukutsudzi, cuya técnica consiste en sentarse en el suelo con las piernas estiradas y situar una toalla enrollada detrás de la espalda. Luego, hay que tumbarse en posición recta con la toalla bajo la cintura e intentar acercar los dedos de los pies de forma que estos hagan un triángulo. Por último, hay que levantar los brazos por encima de la cabeza e intentar juntar los dedos meñiques. Hay que permanecer en esta postura al menos cinco minutos.

¿Qué ejercicios practican los japoneses?

El yoga podría ser clave en los procesos de bajar de peso y para tener un sueño reparador. Aparte de lo mencionado anteriormente, este ejercicio ayuda a liberar el estrés y a reducir la ansiedad. En este caso se recomienda practicar breves sesiones de yoga antes de dormir para relejarse, conciliar el sueño y aportar positivamente a la pérdida de peso. Y es que, precisamente, el yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente.

Además, los japoneses recomiendan otros ejercicios para bajar de peso de manera rápida. La primera opción se trata de la postura de la ‘tortuga’ que consiste en unir las plantas de los pies y abrir las caderas suavemente. Hay que alinear los pies como si se tratara de una forma de rombo. "deslizar ambas manos por debajo de las pantorrillas y rodear los pies desde el costado. A medida que se inhala, estirar la columna vertebral y, al exhalar, inclinarse hacia adelante.

El segundo ejercicio es la postura del ‘medio lazo’. Según se indica la persona se tendrá que sentar y extender una de las piernas mientras flexiona la otra y la coloca encima. La espalda deberá mantenerse erguida. Luego, inclinar el torso hacia adelante y suavemente.

Y finalmente, el tercer ejercicio es el del método del ‘escaneo corporal’. La persona tendrá que recostarse boca arriba, estirar las piernas y los brazos, al igual que cerrar los ojos. Mover el cuello y sentir el peso, luego, relajar la cabeza y soltar la tensión facial.