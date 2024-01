¿Es peligrosa la regla de los 5 segundos para la salud?

Dentro de los mandamientos maternos del cuidado es probable que "No comas nada que se haya caído al suelo" figure entre los primeros. Sin embargo, existe una leyenda urbana o costumbre bastante popular que sostiene que si uno es suficientemente rápido como para levantar el alimento caído antes de que pasen 5 segundos no hay peligro porque los microorganismos no alcanzan a colonizar el alimento. ¿Son capaces los gérmenes de contar hasta 5 y luego invadir el alimento?

A pesar de las dudas que puedan surgir, es algo muy común el que se caiga un pedazo de comida al suelo y se recoja y se coma, habitualmente sucede en los hogares no en la calle o restaurantes. No obstante, hay mucha gente que la deja ahí o la recoge y la tira, pero no se la come. De hecho, muchas personas recurren a la 'regla de los cinco segundos' para tomar esta decisión de tirarlo o comerlo. Pero, ¿Por qué esta regla? Esta regla dice que el alimento no se llena de bacterias si se recoge antes de que pasen cinco segundos por lo que se puede ingerir sin problemas.

Concretamente, la regla de los 5 segundos es una idea que ha circulado durante años en la sociedad, especialmente entre los niños y los amantes de la comida rápida. La premisa detrás de esta regla es que si un alimento cae al suelo y se recoge en menos de 5 segundos, todavía es seguro para comer. Sin embargo, esta noción plantea interrogantes importantes sobre la seguridad alimentaria y la salud.

Tanto es así que esta costumbre tan popular hizo que en 2014 se realizara una investigación para ver si era real o no. El resultado de la investigación asegura que lo mejor es evitar comer un alimento que haya caído al suelo debido a la gran cantidad de bacterias que puede contener y lo difícil que es eliminarlas por completo en una limpieza.

Además, en primer lugar, es importante entender que la seguridad alimentaria es un tema crítico. Los alimentos pueden contaminarse fácilmente con bacterias, virus y otros patógenos que pueden causar enfermedades graves. No hay que olvidar que la regla de los 5 segundos no tiene base científica sólida que respalde su validez y que no importa cuánto tiempo un alimento esté en el suelo ya que si entra en contacto con superficies sucias o contaminadas, existe el riesgo de que se contamine.

La contaminación de los alimentos puede llevar a enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela, la E. coli o el norovirus, que pueden causar síntomas graves como vómitos, diarrea, fiebre y deshidratación. En casos graves, estas enfermedades pueden incluso poner en peligro la vida, especialmente en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Además, la seguridad alimentaria no solo se trata de la limpieza del suelo, sino que las manos también pueden ser portadoras de gérmenes y bacterias. Si se toca el suelo y luego se recoge un alimento que se planea ingerir, se podrían estar transfiriendo microorganismos dañinos a la comida.

¿Importa el tipo de superficie en el que caiga el alimento?

Si, es algo a tener en cuenta si se está pensando comer ese alimento caído al suelo. De hecho, se ha descubierto que la moqueta es una superficie mejor en el caso de que se caigan alimentos, ya que tiene una tasa menor de transferencia de bacterias. Por el contrario, las superficies duras como las baldosas, el acero inoxidable y la madera tienen un nivel de transferencia mayor de las bacterias. Por tanto si es mármol, moqueta o antiguos suelos de mosaico, si la comida toca el suelo, hay que tener por seguro que va a estar contaminada.

¿Influye si es comida húmeda?

También es normal pensar que algunos alimentos son más seguros de comer si se caen que otros. Por ejemplo, mejor una tostada que se cae sin nada al suelo que una que esté untada de mermelada. ¿Atraen más a las bacterias los alimentos húmedos? Los alimentos húmedos que se dejan en una superficie pueden atraer tantas bacterias como polillas a la luz. Por lo que sí que cuanto más húmeda y pegajosa sea la comida, más propensa será a que, si toca el suelo, se convierta en el festival de las bacterias.

Comer o no comer

Teniendo en cuenta la evidencia disponible hasta el momento, resulta bastante innegable que la regla de los 5 segundos no puede aplicarse como método para decidir si comer o no un alimento que se ha caído al suelo.

No obstante, las observaciones coinciden en que a mayor tiempo de contacto, mayor es la cantidad de microorganismos que logran colonizar la comida pero también muestran que la transferencia de microorganismos a los alimentos varía mucho según numerosas variables, entre ellas el tipo de superficie, las condiciones de higiene de dicha superficie, la humedad del alimento y su forma.

Para saber escoger mejor se puede uno basar en unos datos y es que, según el CDC, se producen unos 76 millones de enfermedades transmitidas por los alimentos cada año, y provocan 5.000 muertes anuales en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que desde norovirus hasta salmonela o infecciones de estafilococo, hay muchas bacterias y virus causadas por enfermedades transmitidas por los alimentos.