¿Hay riesgo para la salud si se reprime un estornudo?

¿Hay algo en el mundo que dé más rabia que, cuando se está a punto de estornudar, de repente se esfumen las ganas? Pues sí, seguramente tener que estar hospitalizado unos días por aguantar un estornudo de más rabia. Pero, ¿Qué es el estornudo? El estornudo es un acto reflejo convulsivo de expulsión de aire pulmonar a través de las fosas nasales y, eventualmente, también por la boca, y tratar de reprimirlo puede conllevar una serie de riesgos.

Un estornudo puede ser la manifestación de un resfriado o de una gripe, de una alergia o irritación, o puede que sea producido por una reacción a la luz brillante, como la que irradia el Sol, pero lo cierto es que el estornudo no conviene aguantarlo ni reprimirlo cuando llega. El daño físico puede ser irreparable. No obstante, puede que en ocasiones uno esté tentados de hacerlo por una cuestión de educación, pero la realidad es que es algo casi incontenible y un mecanismo de defensa del organismo que sirve para expulsar partículas extrañas que provocan la irritación de la mucosa nasal y también gérmenes.

Reprimir un estornudo puede parecer algo inofensivo, pero puede tener consecuencias potencialmente peligrosas para la salud. Al reprimirlo, uno se puede exponer a diversos riesgos. Cuando se intenta evitar un estornudo, es común que se bloquee la salida de aire y se presionen las vías nasales y los senos paranasales. Esto puede generar una serie de complicaciones.

Hay que tener en cuenta que, curiosamente el aire que se expulsa durante el estornudo puede alcanzar velocidades que superan los 100 kilómetros/hora, aunque el promedio no suele exceder los 70 km/h. Sea como fuere, teniendo en cuenta esa velocidad no es de extrañar que el estornudo, según una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), alcance los 8 metros. Por todo esto, es importante recordar la importancia de no reprimir el acto reflejo porque esa inusitada potencia mal contenida y el efecto de estornudar ‘hacia dentro’ puede provocar:

Daño a los vasos sanguíneos: Al reprimir un estornudo, la presión puede dañar los vasos sanguíneos en la nariz y los oídos, causando hemorragias nasales, lesiones en los tímpanos e incluso problemas de audición

Lesiones en los músculos faciales: Al detener bruscamente un estornudo, se puede ejercer una gran tensión en los músculos de la cara y el cuello, lo que puede provocar dolor, calambres y, en casos extremos, lesiones musculares

Aumento de la presión intracraneal: El intento de suprimir un estornudo puede elevar la presión dentro del cráneo. Esto puede tener repercusiones en personas con condiciones médicas subyacentes, como aneurismas cerebrales o glaucoma, y aumentar el riesgo de hemorragias o lesiones oculares

Infecciones de los senos paranasales: Al bloquear la salida natural del estornudo, se puede dificultar el drenaje de los senos paranasales. Esto puede provocar la acumulación de moco y aumentar el riesgo de infecciones sinusales, como sinusitis

Hemorragias en la conjuntiva ocular o el tímpano

Inflamación del tímpano

Dolor de oído y dolor de cabeza

Contener un estornudo puede hacer que se rompan los capilares de los ojos, porque al estornudar se ejerce mucha presión

Contener un estornudo puede provocar dolor en el pecho. No es peligroso, pero es una opresión incómoda en el pecho que puede no ser muy agradable

Contener un estornudo puede causar lesiones en el oído medio e interno y el desgarro de un tímpano

Costillas rotas: Algunas personas, a menudo adultos mayores, han informado que se han roto las costillas como resultado de los estornudos. Pero contener un estornudo también puede causar la fractura de una costilla, ya que hace que el aire a alta presión ingrese a los pulmones con mucha fuerza

Lesión en el diafragma: Si bien estas lesiones son poco frecuentes, los médicos han observado casos de aire presurizado que queda atrapado en el diafragma, colapsando los pulmones en personas que intentan contener los estornudos. Esta es una lesión potencialmente mortal que requiere hospitalización inmediata

Aneurisma. Contener un estornudo puede, en situaciones extremas, provocar un aneurisma, que es la dilatación de un segmento vascular con riesgo de ruptura

Es importante recordar que estornudar es un mecanismo natural y saludable para mantener el sistema respiratorio libre de irritantes y partículas dañinas. En lugar de reprimir un estornudo, se recomienda cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable o el codo flexionado para evitar la propagación de posibles gérmenes.