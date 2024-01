¿Por qué ocurre la parálisis del sueño?

Llega la hora de dormir, uno se acuesta en la cama y hay quien sufre un episodio de angustia en el que no puede moverse, la mente está activa pero el cuerpo no reacciona a las órdenes que el cerebro envía. También puede suceder al despertar. Esto se llama parálisis del sueño. De hecho, realmente la parálisis del sueño sucede cuando, por unos instantes, cuerpo y cerebro sufren algo similar a una descoordinación y hay multitud de causas que pueden generar este trastorno.

La parálisis del sueño es un fenómeno intrigante y aterrador que afecta a muchas personas en todo el mundo y se caracteriza por una incapacidad transitoria para moverse o hablar al despertar o al quedarse dormido. Además, mientras que algunas personas pueden experimentarla una vez en su vida, otras pueden padecerla de forma recurrente. Lo que peor se lleva durante una parálisis del sueño es que los sentidos y la conciencia están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Puede estar acompañado por alucinaciones y temor intenso.

No obstante, la parálisis del sueño no es algo que pueda poner en riesgo la vida, pero puede causar ansiedad y puede suceder junto con otros trastornos del sueño, como la narcolepsia. Con frecuencia empieza durante la adolescencia y puede hacerse frecuente durante los 20 y 30 años de edad. No es un fenómeno extraño ya que se calcula que hasta un 60% de la población experimenta el fenómeno en alguna ocasión a lo largo de su vida. Más concretamente se trata de un trastorno del sueño que se encuadra dentro de la categoría de las parasomnias, que son trastornos de conducta durante el sueño relacionados episodios breves de despertar.

¿Qué es la parálisis del sueño?

Es un trastorno del sueño en el que la persona es incapaz de realizar movimientos voluntarios, como moverse o hablar. Es un despertar incompleto que ocurre en las transiciones entre sueño y vigilia. Más concretamente, la persona que lo padece se encuentra cognitivamente despierta, pero experimenta una parálisis de toda la musculatura voluntaria, exceptuando los ojos y la respiración. Por ello, no es capaz de moverse ni de pedir ayuda, pero, por lo general, se trata de episodios cortos que suelen ir desde los 20 segundos a los dos minutos. Después, la experiencia remite sin mayores consecuencias. Aunque aún no se comprende completamente, existen varias teorías que explican por qué ocurre la parálisis del sueño.

Una de las principales teorías se basa en la relación entre el sueño REM y la parálisis del sueño. Durante el sueño REM, la fase en la que ocurren los sueños vívidos, los músculos esqueléticos principales se encuentran temporalmente paralizados para evitar que se actúe físicamente en las experiencias oníricas. Sin embargo, en el caso de la parálisis del sueño, esta parálisis persiste más allá del sueño REM y durante el despertar, lo que resulta en una sensación de estar atrapado en el propio cuerpo.

Otra teoría sugiere que la parálisis del sueño puede estar asociada con la interrupción de los ritmos del sueño. Durante la noche, el cerebro atraviesa diferentes etapas del sueño, pasando por ciclos de sueño ligero y sueño profundo. Si estos ciclos se interrumpen o no se cumplen adecuadamente, puede ocurrir una desconexión entre la mente y el cuerpo al despertar, lo que lleva a la parálisis del sueño.

Síntomas

El ciclo normal del sueño tiene etapas, desde adormecimiento leve hasta el sueño profundo. Durante la etapa del movimiento ocular rápido (MOR), los ojos se mueven rápidamente y es común tener sueños vívidos. Hay que destacar que todas las noches las personas atraviesan varios ciclos de sueño MOR y no MOR. Durante el sueño MOR, el cuerpo está relajado y los músculos no se mueven. La parálisis del sueño se presenta durante el cambio de etapas del ciclo del sueño. Cuando uno se despierta súbitamente del sueño MOR y, en ese momento el cerebro está despierto, pero el cuerpo aún está en modo MOR y no puede moverse, causando sensación de estar paralizado. Estos episodios terminan por sí solos o cuando se toca o mueve a la persona. En raras ocasiones, la persona puede tener sensaciones similares a sueños o alucinaciones, que pueden causarle temor.

Es importante saber también que la parálisis del sueño no afecta a funciones vitales como la respiración o el latido cardíaco. No obstante, la sensación es desagradable y puede causar ansiedad y sensación de asfixia, aunque, en realidad, no existe riesgo de ahogarse para la persona. También pueden aparecer alucinaciones o pseudoalucinaciones, sobre todo de tipo sensitivo y visual. ¿Qué se siente durante estos episodios?

Incapacidad de mover el cuerpo cuando se está empezando a dormir o al despertar, que dura unos segundos o varios minutos

Estar deliberadamente despierto

No poder hablar

Tener alucinaciones y sensaciones que causan miedo

Sensación de presión en el pecho

Tener dificultad para respirar

Sentir como que la muerte se aproxima

Sudoración

Tener dolores de cabeza, dolores musculares y paranoia

Causas de la parálisis del sueño

Las causas de este fenómeno siguen investigándose y no están del todo claras. Se atribuye con frecuencia a una falta de coordinación entre determinadas áreas del cerebro y el sistema nervioso encargado de mandar órdenes a los músculos de control voluntario. Se han descrito tres causas que pueden llevar a desarrollar este trastorno:

Asociada a otra patología : puede funcionar como un síntoma de otra enfermedad, especialmente de la narcolepsia, que es un trastorno crónico del sueño caracterizado por una extrema somnolencia diurna y ataques repentinos de sueño.

: puede funcionar como un síntoma de otra enfermedad, especialmente de la narcolepsia, que es un trastorno crónico del sueño caracterizado por una extrema somnolencia diurna y ataques repentinos de sueño. Relacionada con la privación de sueño severa : se produce en sujetos sanos sometidos a este problema.

: se produce en sujetos sanos sometidos a este problema. Hereditaria : los antecedentes familiares como explicación de la parálisis del sueño son menos frecuentes.

: los antecedentes familiares como explicación de la parálisis del sueño son menos frecuentes. El estrés, en la medida en que puede desarrollar privación del sueño, se considera un factor desencadenante.

Factores como la falta de sueño adecuado, la privación crónica del sueño, el estrés, la ansiedad y los trastornos del sueño, como la apnea del sueño, también pueden contribuir a la aparición de la parálisis del sueño. Estas condiciones pueden alterar los patrones normales del sueño y aumentar la probabilidad de experimentar episodios de parálisis.