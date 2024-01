¿Cuáles son los beneficios de colocar una hoja de laurel bajo la almohada?

Cada persona tiene su propio ritual para lograr el mejor descanso o conseguir no tardar demasiado en conciliar el sueño, aunque no siempre son 100% eficaces. Incluso de generación en generación van pasando trucos para la piel, el sueño o la salud, de hecho, sin ir más lejos, ¿Quién no se ha cortado una cebolla para evitar la tos nocturna? Por eso mismo, cada vez es más la gente que se ha llevado el laurel de la cocina hasta el dormitorio. ¿Por qué? ¿Qué efectos puede tener una hoja de laurel durante la noche?

El laurel es una planta originaria del Mediterráneo que tiene numerosos beneficios para la salud, tiene muchas variedades, pero todas aportan algún beneficio concreto y diferente. La planta en sí, se caracteriza tanto por la forma ovalada de sus hojas como por su olor diferencial, y se ha utilizado históricamente como remedio para muchas enfermedades.

En la cocina, a diferencia del perejil, las hojas que dan un sabor más intenso son las secas. Se trata de una de esas hierbas que se pueden usar en numerosos platos como los guisos pero, además, muchas personas también lo usan para ponerlo debajo de la almohada. ¿Qué beneficios les proporciona este acto?

El laurel aporta numerosos beneficios digestivos, ya que contiene una serie de compuestos volátiles que estimulan las secreciones gástricas, lo que mejora la digestión y evita la hinchazón y las flatulencias. También ayuda a reducir la inflamación intestinal, lo que previene problemas como el síndrome del intestino irritable.

Propiedades del laurel

Laurus nobilis, llamado comúnmente laurel o lauro, es un arbusto o árbol perenne perteneciente a la familia de las lauráceas, a la que da nombre. Se trata de una planta originaria de la región del mar Mediterráneo. En cuanto a su cultivo, es una planta poco exigente en suelos, aunque va mejor en aquellos sueltos y frescos. Soporta muy bien la poda, aunque es sensible a algunos parásitos.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 100 gramos de hojas de laurel agrupan las siguientes propiedades: 313 kilocalorías, 75gr de carbohidratos, 23,3gr de fibra, 8,36gr de lípidos totales, 7,61gr de proteína, 5,44gr de agua, 834mg de calcio, 529mg de potasio, 120mg de magnesio, 113 gr de fósforo, 46,5mgr de vitamina C y 23mg de sodio. Con todas estas propiedades, algunos de los beneficios que tiene esta hierba para la salud:

Reduce la ansiedad . Tiene un efecto calmante.

. Tiene un efecto calmante. Reduce la inflamación y favorece la relajación muscular .

y favorece la . Fortalece el sistema inmunitario .

. Frena los problemas respiratorios. El laurel puede ser muy efectivo para aliviar malestares respiratorios, concretamente, sirve para la expulsión de las flemas y para aliviar la tos . Teniendo en cuenta que el laurel tiene propiedades antiinflamatorias, esta planta ayuda a despejar las vías respiratorias y reducir síntomas como los de la congestión .

y para aliviar la . Teniendo en cuenta que el laurel tiene propiedades antiinflamatorias, esta planta ayuda a despejar las vías respiratorias y reducir síntomas como los de la . Combate la diabetes . Concretamente, alivia los síntomas generados en las personas con diabetes tipo II.

. Concretamente, alivia los síntomas generados en las personas con diabetes tipo II. Beneficios antifúngicos y antimicrobianos. Actúa contra Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimunirum y Staphylococcus aureus.

Actúa contra Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimunirum y Staphylococcus aureus. Ayuda a la digestión. Previenen la acidez y la formación de gases.

Previenen la acidez y la formación de gases. Mejora la calidad del sueño. Poner hojas de laurel debajo de la almohada tiene una función antiestrés, de tal forma que aporta mayor relajación a la hora de conciliar el sueño. Para conseguir mejorar la calidad del sueño, lo que hay que hacer es poner las hojas de laurel durante el día debajo de la almohada y dejar que actúen y posteriormente, retirarlas durante la noche.

¿Por qué ponerla debajo de la almohada?

Para obtener sus beneficios parece claro que la cocina o las infusiones son esenciales para introducirlo en la dieta. No solo eso, también existen aceites de laurel que son perfectos para masajear zonas con dolor e intentar que se alivien un poco gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

Pero ¿por qué se habla de la almohada? El aroma del laurel puede tener una función antiestrés permitiendo la relajación y, por tanto, un mejor descanso. Por eso mismo, se aconseja colocar una o varias hojas de laurel bajo la almohada durante unas horas antes de que sea la hora de irse a dormir, no es necesario tenerlas ahí durante toda la noche. Este simple truco puede hacer dormir mucho mejor y estar más descansados cada mañana al levantar.