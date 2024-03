¿Por qué a veces se pone la "piel de gallina"? ¿Qué quiere decir?

El frío hace que se erice la piel, pero también ver una película, leer un libro o escuchar un relato emocionante pueden tener el mismo efecto. Esto es porque, ante las bajas temperaturas o las emociones intensas el cuerpo humano puede experimentar una reacción involuntaria que se conoce como "piel de gallina" o "pelos de punta" y que aparentemente no tiene una explicación lógica. ¿Por qué se utiliza esta expresión? El motivo es tan sencillo como que, cuando se produce este erizamiento de la piel presenta un aspecto similar al de la piel de las aves tras ser desplumadas pero, en realidad, su nombre científico es horripilación cutánea o piloerección generalizada.

En realidad se trata de una cuestión fisiológica que activa la contracción de los músculos erectores del vello y provoca que el aspecto de la piel cambie debido a que los poros se expanden y el pelo se eriza. El responsable de que esto ocurra es el sistema nervioso simpático, encargado de regular esa contracción de los músculos y la secreción de varias glándulas. Su función es poner al cuerpo en alerta frente a una situación que implica miedo o peligro y que le puede obligar a huir. Pero, ¿Por qué sucede esto y qué significa?

Un escalofrío evolutivo

La piloerección es realmente un residuo evolutivo de los ancestros humanos más peludos. El motivo es que en los animales con un pelaje más denso, erizar el pelo aumenta la capa de aire entre los pelos, lo que puede ayudar a conservar el calor corporal en situaciones de frío y hacer que el animal parezca más grande frente a un depredador o una amenaza, como mecanismo de defensa. En los seres humanos, dado que se ha perdido la mayor parte del vello corporal a lo largo de la evolución, este mecanismo ofrece poco en términos de aislamiento térmico o defensa, pero aún así, se activa en respuesta a ciertos estímulos.

Pero, ¿Quiénes son los responsables de que se erice la piel? Los responsables de que se ponga la piel de gallina son los pequeños músculos que se encuentran en la base de cada pelo, conocidos como músculos arrector pili. Cuando se contraen, hacen que el pelo se erice, creando ese peculiar aspecto que resulta tan familiar. Esta contracción es una respuesta involuntaria y automática del cuerpo, que puede ser desencadenada por emociones intensas o por cambios en el ambiente, como una bajada de la temperatura.

¿Cuál es la explicación física de "la piel de gallina"?

Cada uno de los pelos que recubren el cuerpo humano posee una estructura compleja y, al mismo tiempo, interesante y asombrosa. El vello se origina en un bulbo piloso que está debajo de la piel, luego, corre por una vaina recubierta por células foliculares. Este trayecto recorre todas las capas de la piel, incluyendo la más profunda, que es la dermis. En la parte inferior de la piel, alrededor de los bulbos pilosos, se encuentra un fascículo de músculos lisos que van en sentido paralelo al pelo y se dirigen a las papilas dérmicas. Estas últimas se relacionan con la parte más externa de la dermis, es decir, la epidermis.

El mecanismo de horripilación sucede cuando los músculos lisos o involuntarios se enfrentan a un gran problema emocional. En ese momento, el sistema nervioso simpático se pone en estado de alerta. La excitación causa contracciones musculares y, por ende, el enderezamiento del vello. Ya que el pelo está ubicado de manera oblicua en la piel, al impulsarse hacia el lado opuesto, provoca esas arrugas características de "la piel de gallina".

Pero, ¿Por qué se eriza la piel?

Antes se ha hablado del cambio de temperatura y de las reacciones a las emociones intensas, pero, ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, se trata de un vestigio ancestral. Pero actualmente se mantiene ese reflejo corporal por una serie de curiosos motivos. Uno de los motivos es cuando se da un cambio brusco de temperatura en el cuerpo, normalmente al pasar del calor al frío. Esto se debe a que, al contraerse los músculos lisos de la piel, se crea una capa de aire alrededor del cuerpo que protege del frío. El problema es que los seres humanos no tienen suficiente pelo en el cuerpo para que se pueda cumplir esta función, por lo que actualmente solo sería un vestigio de lo que fue en otra época, cuando sí estaban recubiertos de pelo.

No obstante, otra de las causas es la que está relacionada con las emociones, ya sean agradables, como el amor, o desagradables, como el miedo. Esta reacción muestra la parte más animal del ser humano. De hecho, muchos animales siguen compartiendo este rasgo por los mismos motivos. Y es que la función principal de la piloerección es la de intimidar al adversario. No obstante, hoy en día, en el caso de los seres humanos, no resultaría un método de defensa, más bien al contrario, alertando al adversario de que se está experimentando algún tipo de emoción extrema.

De esta manera, la piel de gallina se produce por la liberación de adrenalina, que se segrega en situaciones de frío o estrés, ya sea al experimentar emociones agradables o desagradables. Así, las principales razones por las cuales se eriza el vello son:

Sobresaltos

Sustos

Nervios

Tocar ciertas superficies

Emoción

Temperaturas bajas

Agua fría

Estremecimiento

Alteración en el ánimo

Excitación sexual

La química detrás del relieve cutáneo

Cuando una persona se encuentra en situaciones de estrés o frío, su sistema nervioso autónomo, que no es otro que el que regula las funciones vitales sin intervención consciente, libera una sustancia llamada adrenalina. La adrenalina actúa como una señal que desencadena distintos procesos en el cuerpo, uno de ellos es la activación de los músculos arrector pili, que provocan la elevación del pelo y, por ende, la aparición del característico relieve en la piel.

Este proceso es parte de la respuesta de lucha o huida, un mecanismo de supervivencia que prepara al organismo para enfrentarse a posibles amenazas. Aunque en el ser humano moderno la respuesta es más simbólica, sigue siendo un fascinante vestigio del pasado animal y una muestra de cómo el cuerpo humano reacciona ante situaciones de emergencia para protegerse. Los desencadenantes de la piel de gallina pueden ser variados e incluyen el frío y también las emociones intensas, como el miedo, la sorpresa, el asombro, o incluso ciertas experiencias musicales o artísticas que emocionan. Pero, además de ser una curiosidad fisiológica, la piel de gallina como respuesta emocional destaca cómo el cuerpo y las emociones están intrínsecamente conectados.

El impacto psicológico de la pioloerección

Más allá de su explicación biológica, la carne de gallina tiene un efecto palpable en la experiencia emocional. Es notable cómo este reflejo fisiológico puede intensificar las emociones creando un marcado recuerdo en la memoria, esto se debe a una conexión entre la respuesta física y la manera en que se procesan las emociones. Cuando una persona experimenta la piloerección, a menudo se encuentra en un estado de alerta o de profunda conexión emocional, lo que hace que el evento sea más memorable. La investigación en el ámbito de la psicología sugiere que la respuesta de la piel de gallina puede ser un indicador de la profundidad con la que una persona es capaz de sentir emociones. Esta habilidad, conocida como «transporte», describe cómo las personas se sumergen en una historia o una experiencia musical. Al asociarse la piloerección con momentos altamente emotivos, el fenómeno se convierte en una especie de lenguaje no verbal que comunica la intensidad de las respuestas internas.