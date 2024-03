Mónica García, ministra y médico, prioriza reducir el CO2 del sistema sanitario frente al cáncer

Nueva legislatura, nueva Ministra de Sanidad y mismo discurso. Parece increíble que un médico, como la ministra García, haga declaraciones como las que ha realizado en la inauguración de Madrid en la jornada de la OMS sobre ‘Trasformación de los sistemas sanitarios ante el cambio climático’ (ATACH). En sus palabras, García, ministra y médico, enfatizó el compromiso de avanzar hacia un sistema sanitario más humano y ecológico, destacando la importancia de proteger el planeta. Así, la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado su compromiso claro para "que el Sistema Nacional de Salud (SNS) esté plenamente descarbonizado antes de mitad de siglo y contemple en sus leyes fundamentales la necesidad de ser un sistema resiliente y adaptado a la crisis climática.".

Según las estimaciones de la huella de carbono del sistema sanitario citadas por el Ministerio de Sanidad, un 5% de las emisiones globales netas de dióxido carbono a la atmósfera son debidas al sistema de salud. Tienen en consideración parámetros como el consumo de combustibles, fugas de gases refrigerantes y emisiones indirectas asociadas a la producción y transporte de suministros sanitarios, entre ellos medicamentos. Realmente, ¿puede el SNS prescindir de medicamentos, de material sanitario o del instrumental propio de sistema sanitario para llegar a la "plena descarbonización"?

Hay una realidad, ante esta retórica y palabrería "eco-verde" a la que nos tiene acostumbrados en este gobierno, resiliente y eco-friendly: está la realidad preocupante en la que nos encontramos a nivel sanitario. A pesar de que el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en España, aún carecemos de la herramienta más efectiva para la lucha contra esta enfermedad: la detección precoz a través de cribados en todos los cánceres en los que ha sido recomendado por la Unión Europea.

Este gobierno de Sánchez, hace menos de un año, desaconsejó el cribado del cáncer de pulmón por no ser una opción rentable para el Sistema Nacional de Salud, tal como reflejó el Ministerio de Sanidad en el informe de "Evaluación del programa de cribado de cáncer de pulmón". Ahora, parece sorprendente que para la Ministra de Sanidad, Mónica García, médico de profesión, también sea el "cambio climático" una prioridad de nuestro sistema sanitario.

El gobierno de Sánchez ya ha dejado claro en diferentes ocasiones que al parecer, es más importante el "cambio climático" que la salud de los españoles. El gobierno que "no deja a nadie atrás" se olvidó de decir que "no deja a nadie atrás" que esté sano, porque desde luego parece olvidarse de muchos enfermos, entre otros los oncológicos, como demuestra el hecho de priorizar la "doctrina climática" frente a los cribados de cáncer que está demostrado que reducen las muertes por esta enfermedad.

En octubre de 2023, el anterior Ministro de Sanidad, José Miñones, anunció la inminente presentación de una guía con recomendaciones destinadas a reducir la huella de carbono en el ámbito sanitario. Como ya publicó Libertad Digital, el gobierno de Sánchez priorizó el "cambio climático" frente a los cribados para el cáncer de pulmón recomendados por la Unión Europea. Porque hay que destacar que, aunque hace casi dos años y medio, la Comisión Europea presentó nuevas recomendaciones sobre el cribado del cáncer dentro del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, este gobierno continua sin hacer caso a estas recomendaciones y en España, seguimos desprotegidos frente a la segunda causa de muerte en nuestro país, el cáncer, concretamente, continuamos sin tener cribados para cáncer de próstata, pulmón y gástrico que tantas vidas salvarían.

Surge una pregunta obvia: ¿cuánto vale la vida de un español para el Presidente Sánchez y, para la ministra García? Parece ser que, lamentablemente, la vida de los españoles vale menos que las reducciones de emisiones de CO2. Esta discrepancia entre el discurso político y las acciones concretas plantea serias dudas sobre las verdaderas prioridades de nuestro gobierno en materia de salud pública y medio ambiente.

La ministra y médico, Mónica García en sus declaraciones en la jornada de la OMS concluye diciendo, "no podemos olvidar que lo primero que uno aprende en Medicina es Primum non nocere, lo primero es no hacer daño". Quizás tanto ella como el resto del gobierno deberían reflexionar sobre estas palabras porque la primera prioridad debería ser la salud y dedicar el dinero público, que tanto cuesta aportar a los que "no dejan atrás" aunque estén enfermos, a la detección precoz de enfermedades tan terribles como el cáncer.

Según la Ministra García, "la crisis climática es una crisis de salud pública" pero lo que realmente es una crisis de Salud Pública para España es este gobierno.