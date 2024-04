Mónica García intenta burlarse de Pablo Motos y acaba con una querella por delitos de odio

La obsesión del Gobierno por desacreditar a Pablo Motos ha acabado en esta ocasión con una querella contra la ministra de Sanidad, Mónica García. Los profesionales de las terapias naturales la acusan de supuestos delitos de odio y de injurias tras el mensaje que la ministra publicó en la red social X burlándose de los tratamientos naturales, a los que denominó "pseudoterapias" que "pueden poner en riesgo la salud".

Pablo Motos se hizo eco en su red social de una visita a un centro de bienestar en Alicante para someterse a una nueva terapia con plasma frío. En su afán por desacreditar todo lo relacionado con el presentador de El Hormiguero, Mónica García publicó un mensaje en la red social X en el que aseguraba que "las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos". Además, añadía que "la falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud".

Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud. pic.twitter.com/xOI8ogk1I8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 1, 2024

Atónitos por las afirmaciones de la ministra, la formación política Iustitia Europa y la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat) han interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra Mónica García por los supuestos delitos de odio y de injurias.

Ambas formaciones consideran "extremadamente grave que quienes ocupan puestos de responsabilidad en las Instituciones se expresen en términos ofensivos, injuriosos y discriminando a todo un sector, como el de las Terapias Naturales, que engloba a un total de 72.174 profesionales (datos del Ministerio de Hacienda) y que son a diario defenestrados, insultados, vejados, y ahora, incluso, injuriados, con comentarios que son más propios de la barra de un bar que de un cargo público presidiendo el Ministerio de Sanidad".

La querella argumenta que las Administraciones "no han cambiado ni modificado sus normas que reconocen la licitud del ejercicio profesional de las terapias no convencionales por no sanitarios" y que el Gobierno de España "no ha actuado", por lo que "se practican con absoluta normalidad".

También alegan que las declaraciones de la ministra no son admisibles y deben ser inmediatamente denunciadas ante el Tribunal Supremo "a fin de que se investiguen los posibles indicios racionales de criminalidad".

Desde Cofenat, su presidente, Roberto San Antonio-Abad, ha declarado: "Históricamente, hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos por el respeto hacia los profesionales y el sector de las Terapias Naturales. Vamos a realizar todas las acciones que creamos oportunas, junto a Iustitia Europa, por la dignidad y el respeto que todo profesional español se merece".