Nuevo varapalo para Mónica García: las autonomías tumban su cruzada contra los psicofármacos

Derrota para Mónica García en una de sus semanas más difíciles al frente del Ministerio de Sanidad por las protestas prácticamente unánimes de los médicos contra el nuevo Estatuto Marco. Este viernes, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha rechazado su Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 basándose en las reticencias que el documento suscita en la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental.

Los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han votado en contra, según la versión de la propia García, esgrimiendo los argumentos de una carta que la SEPSM envió en su día en contra de algunos de los pilares del texto, entre ellos la denominada "deprescripción" de psicofármacos para tratar las enfermedades mentales: la ministra lleva meses defendiendo que en España se recetan demasiados antidepresivos y ansiolíticos. En su día, psiquiatras protestaron por una postura que calificaron de "irresponsable" y por unas declaraciones de una excesiva "ligereza" y "simplismo".

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha señalado ante los medios que las autonomías no han votado el plan porque García "ha venido sin hacer los deberes" y por los "problemas en fondo y forma del texto", que "adolece de fallos técnicos" y no tiene el aval ni de la citada sociedad de Psiquiatría ni del Consejo de Psicólogos y otros actores, que "han señalado que se han enterado por la prensa". Matute también ha destacado que el plan no venía acompañado de financiación y ha señalado que es necesario "el consenso de todos los actores".

Las quejas de Mónica García

En rueda de prensa, García ha cargado contra el rechazo de los populares: "Es incomprensible que, una vez más, el PP, en contra del criterio de sus propios técnicos, haya votado en contra de un documento en el que es del Ministerio, de todas estas asociaciones y de las comunidades autónomas". El plan deberá volver ahora a los diferentes consejos consultivos donde podrá ser modificado para ser votado de nuevo en un Consejo Interterritorial: "Nosotros no tenemos ningún inconveniente en mejorar todas y cada una de las propuestas", ha manifestado García.

En cuanto al asunto de los fármacos, García ha insistido en que "somos el país que más ansiolíticos y benzodiazepinas consume y nosotros hacemos una apuesta firme por el uso racional y por la desprescripción". El objetivo de Sanidad, ha dicho es "poner el foco en aquellos pacientes que ya no necesitan un psicofármaco y que hay que retirárselo". Para el Ministerio, el problema con los psicofármacos es que "muchas veces no se quitan", por lo que la palabra deprescripción, un término que ha reconocido que no gusta, atajaría "una sobreprescripción de los medicamentos".

El otro punto de fricción sería el del número de profesionales del plan, que, según los populares, en la práctica no supone un incremento de psicólogos y psiquiatras. Según García, sin embargo, el plan propone "aumentar las plantillas" y ha señalado que "son las comunidades las que tienen que ampliar" las plazas acreditadas de formación. "Nosotros lo que ponemos en el plan son unos mínimos a partir de los que tenemos que aumentar. De las ofertas de plazas que nos dan las comunidades, como mínimo tenemos que sacar el 90 por ciento de esas plazas", ha detallado.

"Nuestra apuesta es seguir aumentando el número de plazas", ha afirmado la ministra, quien ha añadido que "el que haya querido tergiversar el documento para decir que es un plan que aprueba una reducción de plazas obviamente o no se lo ha leído bien o tiene mala fe a la hora de hacer esas afirmaciones".

En su comparecencia, también se ha referido a una queja de los psicólogos: García ha descartado que el plan promueva un diploma de Psicoterapia. "El Consejo Oficial de Psicólogos lo que ha creído entender es que nosotros íbamos a promover un diploma y realmente en el documento no dice nada", ha comunicado. "Lo que dice es que vamos a reforzar, formar y acceder a la Psicoterapia, vamos a ayudar a que se refuerce el acceso a la formación, nada más y nada menos. Ya lo hemos aclarado con el Consejo Oficial de Psicólogos", ha indicado.

Plan para la Prevención del Suicidio

El Consejo sí ha aprobado el denominado Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, el primer documento nacional dedicado en exclusiva a abordar la conducta suicida en la población, que contempla entre sus medidas la creación de un observatorio y el refuerzo en la coordinación del teléfono 024.

"Hasta ahora, la prevención del suicidio siempre formaba parte de guías de práctica clínica y de planes de acción de salud mental, pero con este nuevo paso lo que hacemos es darle una entidad propia a la atención de la conducta suicida, consolidando las iniciativas en marcha y permitiendo el desarrollo de nuevas medidas a la altura de este desafío de salud pública", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa posterior al CISNS.

Comunidades como Madrid han precisado que la región ya contaba con uno y que el plan de García llega sin "punto de financiación", con el riesgo de que quede "en papel mojado".