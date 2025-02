Mariló Martínez habla en su libro 'A la felicidad no le gusta andar con penas' de la experiencia personal con el cáncer

Mariló Martínez Muñoz, autora del libro A la felicidad no le gusta andar con penas, ha hablado este sábado 15 de febrero —Día Internacional del Cáncer Infantil— en Es la Mañana de Fin de Semana sobre su experiencia con la enfermedad.

La felicidad en momentos de crisis

Uno de los puntos fundamentales es dar visibilidad y hablar con naturalidad de este tipo de temas tabú. Por ello, Muñoz ha expresado que decidió escribir el libro y contar su experiencia "para dar esperanza a todos los pacientes en proceso oncológico y a sus familiares".

"Se puede ser totalmente feliz con un cáncer", ha afirmado Muñoz. La clave está en separar el tiempo y ser consciente de que la vida no se detiene; hay que continuar y hacerlo por los familiares y amigos. Para ello, Muñoz ha advertido que "la clave está en tu mente, hay que pensar en positivo", porque esto es un mecanismo de defensa y un gran aliado para combatir la enfermedad.

Enseñanzas y aprendizaje

"He tenido una nueva oportunidad de vivir. Me ha hecho cambiar todos los valores que antes tenía, a vivir más tranquila, más relajada", ha explicado Muñoz. En los momentos más complicados es cuando se cambian las prioridades y el punto de vista sobre los problemas cotidianos, que a veces no tienen tanta relevancia y pueden quedar en un segundo o tercer plano. "La vida te cambia de un día para otro", ha indicado Muñoz.

Respecto a los cambios físicos que conlleva el cáncer, Muñoz aborda este tema en uno de los capítulos del libro, La belleza oncológica, donde afirma que "el cáncer, aparte de ser una enfermedad física, afecta mucho a tu salud mental" debido a la pérdida del cabello y la elección de llevar o no peluca. Muñoz ha explicado que "tienes que ir cuando tienes cabello para ver tu tipo de pelo" y ha alabado la labor de estos centros: "En las peluquerías oncológicas te tratan con mucho cariño". También se puede optar por un pañuelo, "la marca del cáncer, su emblema", según Muñoz. Aunque llevarlo supone compartir la enfermedad con el mundo exterior.

Formas de prevenirlo

Muñoz ha contado su experiencia con el cáncer, que afortunadamente le detectaron en una revisión rutinaria. Por ello, destaca la importancia de la detección precoz y de hacerse pruebas para identificar el cáncer a tiempo y aumentar las probabilidades de supervivencia.

Por otro lado, ha reivindicado la participación en los ensayos clínicos porque "la investigación es vida" y es fundamental seguir avanzando en este campo para acabar con esta enfermedad, que sigue siendo una de las principales causas de muerte.

Llevar un estilo de vida saludable, realizar ejercicio y consumir más frutas y verduras es uno de los puntos principales para prevenir esta enfermedad. Tal como ha destacado Muñoz: "Cuando te pasa algo así, miras tanto por tu salud que cada momento lo observas con lupa. Aunque no estoy obsesionada, tu vida tiene que continuar".