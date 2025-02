Los psiquiatras cargan contra el plan de salud mental de Mónica García: "Es muy peligroso"

Con su fracasado plan de salud mental, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sufrido una severa derrota en una de las semanas más complicadas para la ministra por las protestas de los médicos contra el nuevo Estatuto Marco. Y es que el pasado viernes, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud rechazó su Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 basándose en las lagunas que presenta el documento y que no convence en la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental.

Los consejeros del Partido Popular que rechazaron este plan de la ministra de Sanidad critican que el documento no cuenta con el aval de los profesionales y alegan que el plan contiene errores en el fondo y en la forma. De este modo, estos fallos técnicos afectarían negativamente a los pacientes. En vez de escuchar a los profesionales y hacer autocrítica, la ministra carga contra el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tras no hacer los deberes.

"Nos enteramos de su plan por la prensa"

Marina Díaz Marsá, destacada psiquiatra española, reconocida por su amplia trayectoria en el ámbito de la salud mental, ha explicado más detalles del fracaso de Mónica García En Casa de Herrero. Según ha relatado la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría, los profesionales se han enterado del último documento por la prensa, lamentando que la ministra de Sanidad no haya contado con los especialistas. Y es que a pesar de haber asistido a dos reuniones donde dieron indicaciones y valoraciones, Marsá lamenta que Mónica García haya hecho caso omiso de varios aspectos.

El término "deprescripción de psicofármacos" ha sido uno de los aspectos más polémicos de este plan de salud mental. Y es que a pesar de las solicitudes de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) para sustituirlo por "uso racional de psicofármacos", Mónica García ha decidido mantener el término original en el documento final. Marsá ha explicado que es "muy peligroso ya que por desgracia hay pacientes que tienen que tomar medicaciones a largo plazo" y puede estigmatizar".

Otro aspecto muy criticado, es el número de profesionales. Marsá ha detallado que el plan de la ministra no es "ambicioso porque no mejora los datos de los años anteriores, ya que faltan muchos profesionales". Según explica la profesional, "pretenden retirar el 10% de los profesionales, nos parece que no es riguroso ni hay compromiso".

La presidenta de psiquiatría entiende que no haya salido adelante el plan de salud mental de Mónica García y atribuye ese fracaso a "la falta de ambición y conformismo de la ministra". Ha concluido diciendo que "queremos convencerles de que incluyan más aspectos para sacar adelante un nuevo plan de salud mental".