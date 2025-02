Un chicle por español: aportación al plan antisuicidio de Mónica García

El Ministerio de Sanidad, fiel a su tradición de grandes anuncios y escasa financiación, ha aprobado el "Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027". Con 40 medidas y una apuesta por la salud mental, la ministra Mónica García ha vendido esta estrategia como un paso histórico. Sin embargo, al hacer las cuentas, la realidad se impone: el Gobierno ha destinado 18 millones de euros para toda España, lo que supone exactamente 36 céntimos por ciudadano.

¿Esto vale una vida para Mónica García?

Cada año, cerca de 4.000 personas se suicidan en España. Es la principal causa de muerte no natural en el país, superando incluso los accidentes de tráfico. En este contexto, el Ministerio ha decidido que la vida de cada español bien vale 36 céntimos de inversión pública. ¿De verdad cree la ministra García que con esta cantidad se podrá reducir esta tragedia?

"Lo importante es dedicar recursos económicos a este tema", advertía el doctor Celso Arango, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Gregorio Marañón y miembro de la Sociedad

Española de Psiquiatría y Salud Mental en declaraciones a La Razón. Pero en Sanidad parecen tener otra visión: vender humo mientras el problema sigue creciendo.

Promesas y marketing, pero sin dinero

El Plan incluye iniciativas como la creación de un Observatorio para la prevención del suicidio, la mejora en la coordinación del teléfono 024 o la promoción de códigos de riesgo y autopsias psicológicas. Medidas que suenan bien en un comunicado de prensa, pero que difícilmente podrán ejecutarse con una dotación económica tan irrisoria.

Las comunidades autónomas del PP ya han mostrado sus reticencias. Sin un marco de financiación sólido, este plan se queda en un simple gesto político. Mientras tanto, Mónica García se apunta un nuevo tanto en su campaña de imagen, presentándose como la gran impulsora de la salud mental en España.

Espolio fiscal y miseria para la salud mental

Lo paradójico de la situación es que el mismo Gobierno que impone una carga fiscal cada vez más asfixiante, incluso a quienes sobreviven con el salario mínimo, es el que luego destina una cantidad ridícula para abordar una de las principales crisis sanitarias del país.

Los ciudadanos ven cómo el Ejecutivo sube impuestos, exprime a los trabajadores y recorta en servicios esenciales, pero cuando llega el momento de invertir en salud, los números no cuadran. ¿Para qué sirve este expolio fiscal si ni siquiera se puede dotar de fondos suficientes a un plan contra el suicidio?

Un plan improvisado para acallar críticas

No hay que olvidar el contexto en el que surge esta iniciativa. Este plan no es fruto de una estrategia meditada, sino de la improvisación tras las múltiples críticas a la gestión de Mónica García. La ministra llevaba tiempo prometiendo una acción decidida en prevención del suicidio, pero no fue hasta que las protestas crecieron cuando finalmente presentó este documento. Una reacción a la presión mediática más que una solución real al problema.

34 céntimos por español: ¿La prevención del suicidio es una prioridad?

Los números hablan por sí solos: Sanidad ha destinado lo equivalente al precio de un chicle por español para abordar la crisis del suicidio, con esa aportación de 36 céntimos no nos llega ni para el palo del Chupa Chups.

Mientras tanto, las familias de las víctimas seguirán esperando respuestas, los profesionales de la psiquiatría seguirán denunciando la falta de recursos y los ciudadanos seguirán preguntándose para qué sirven sus impuestos si no es para proteger lo más básico: la vida.