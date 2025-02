El tronco coronario, una lesión compleja donde la precisión es determinante

El tronco coronario es la arteria principal del corazón y la responsable de llevar oxígeno y nutrientes a la mayor parte de las células de este órgano. De manera que una lesión en esta zona, así llamada por su similitud con el tronco de un árbol, puede comprometer gravemente la salud del paciente.

Como explica la doctora Soledad Ojeda, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba, hasta hace unos años la lesión en esta parte del cuerpo era "territorio prohibido" para los stents coronarios y celebra, por tanto, el desarrollo que se está produciendo en este campo. La doctora Ojeda explica que, actualmente, cuando el número total de lesiones coronarias es bajo (por debajo de 22 en el score ‘Syntax’) el restablecimiento del correcto riego sanguíneo mediante un cateterismo a través de las arterias (revascularización percutánea) ya tiene el mismo grado de recomendación que la cirugía de baipases coronarios, con la ventaja de no tener que pasar por un postoperatorio quirúrgico.

Soledad Ojeda, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba

Síntomas de que algo no va bien

Por su parte, Francisco José Hidalgo, cardiólogo intervencionista del Servicio de Cardiología del mismo centro, advierte de que "sin duda", la complicación más temible cuando se trata un tronco coronario izquierdo es un fracaso del stent si se forma un coágulo de sangre que obstruye el paso de sangre. En estos casos, la incapacidad del corazón para hacer su función de bomba impide que llegue la suficiente sangre a los tejidos, generando una situación de shock o arritmias ventriculares que pueden derivar en una parada cardiorrespiratoria o incluso el fallecimiento del paciente.

"Desgraciadamente, a veces, puede no haber síntomas previos, y que el debut sea catastrófico. Al ser el segmento más cercano de la arteria principal del corazón, su fallo puede generar una situación clínica de extrema gravedad, comprometiendo incluso la vida del paciente", alerta este especialista.

Francisco Javier Hidalgo, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Córdoba

En concreto, si tenemos que hablar de un abanico de síntomas, el doctor Hidalgo detalla que pueden ir desde la aparición de dolor torácico con los esfuerzos, típico de una angina de pecho, al producirse un estrechamiento de la arteria que aloja el stent implantado, hasta una clínica de insuficiencia cardiaca con sensación de ahogo o edematización de los miembros inferiores e imposibilidad de tumbarse.

La mejor forma de evitar complicaciones

Tal y como asevera este cardiólogo del Hospital Quirónsalud Córdoba, el mejor mecanismo de prevención es que el implante del stent sea exquisito: "En ello influyen dos factores de tremenda importancia. El primero, que los expertos que realicen el procedimiento tengan una suficiente experiencia en el tratamiento percutáneo del tronco coronario. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda que los operadores de tronco realicen al menos 50 intervenciones anuales sobre este segmento anatómico concreto; y la segunda, guiar el procedimiento con técnicas coadyuvantes a la simple inyección de contraste. De ellas, la que tiene más evidencia científica es el uso de la ecografía intracoronaria". Consiste en una técnica de revascularización coronaria guiada por ultrasonidos (visualización interna de la arteria mediante ecografía), cuya precisión aporta todos los detalles fundamentales para tomar una decisión precisa sobre el abordaje de esta patología. "Permite navegar por dentro de las arterias del corazón, posibilitando conocer las características de la placa de ateroma (tipo de placa, cantidad y extensión de calcio en la pared), el estrechamiento que provoca y los diámetros de la arteria", mantiene Soledad Ojeda, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba.

La ecografía intracoronaria, un aval para el diagnóstico

A este respecto, la doctora señala que esta técnica representa un aval no sólo para el diagnóstico en estos casos, sino también para el tratamiento del proceso: "Se trata de una técnica de imagen que permite valorar cómo es la lesión del tronco coronario en esa parte del corazón, confirmando si es lo suficientemente importante como para tener que ser tratada o, sin embargo, es una lesión que no genera problema alguno al funcionamiento del corazón".

Es más, otra de sus ventajas, según resalta esta experta, es que favorece un guiado del procedimiento, cuantificando a la perfección los diámetros de la arteria, las características de la placa de ateroma, "principalmente la presencia de calcio que comprometa la expansión correcta del stent tras su implante, para decidir la estrategia de tratamiento".

Asimismo, destaca que la ecografía intracoronaria posibilita la confirmación de que el stent implantado haya quedado perfecto, corrigiendo las imperfecciones en el caso de que la expansión no sea perfecta, si el stent no ha quedado totalmente pegado a la pared de la arteria o si no se han conseguido las áreas de la luz de la arteria óptimas.

"Esta optimización que nos permite la imagen ha demostrado recientemente que es capaz de reducir tanto el fallo del stent durante el seguimiento como lo que es más importante, la mortalidad cardiaca de aquellos pacientes con lesiones complejas, tanto del tronco coronario como de otros segmentos anatómicos con lesiones de complejidad en su abordaje. Por tanto, en base a la evidencia científica actual, no debería tratarse de forma percutánea (a través de las arterias) un tronco coronario izquierdo sin el uso de imagen intracoronaria", asegura la especialista.

Todo es cuestión de milímetros

De hecho, el doctor Hidalgo hace una mención especial sobre la precisión que aporta la ecografía intracoronaria, "otra de sus más importantes ventajas, porque están en juego potenciales complicaciones de extrema gravedad para el paciente".

Cuando se opera o interviene un corazón dice que todo se mueve en cuestión de milímetros, en ocasiones incluso en micras. "Pero la importancia de la precisión está basada en los estudios clínicos. Si no se coloca correctamente un stent en el tronco coronario izquierdo, esto puede estar asociado a una mayor probabilidad de eventos adversos cardiacos mayores. Por ello, es fundamental que consigamos una perfecta colocación del stent", remarca este cardiólogo del Hospital Quirónsalud Córdoba.