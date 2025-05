"No me gusta quitarme la capucha en clase": niños con cáncer se enfrentan al rechazo al volver al colegio

Volver al aula, reencontrarse con amigos y seguir aprendiendo. Para muchos niños, esta es la rutina de vuelta a las clases después de las vacaciones. Sin embargo, para otros es una cima difícil de escalar. En España, un alto porcentaje de menores que han superado un cáncer se enfrenta a una segunda batalla: el rechazo de sus compañeros en el colegio.

Desde la Fundación Juegaterapia intentan que los niños con cáncer no pierdan el hábito de socializar ni su derecho a una infancia plena. A través del juego, el acompañamiento psicológico y talleres de sensibilización, trabajan para que la enfermedad no afecte en cómo son tratados por los demás. Desde 2010, Juegaterapia transforma azoteas y zonas pediátricas de hospitales en jardines y espacios de juego, convencidos de que el juego también cura.

En el programa En casa de Herrero, de esRadio, han compartido un reportaje sobre la historia de Cristián Londoño, un niño que falleció recientemente a causa de esta enfermedad.

👦#INFANCIA Supera un cáncer infantil y enfrentarse al rechazo. Hoy contamos la historia de Cristian Londoño. 🗣️Luis Herrero entrevista a Elena Morán, psicóloga infantil y juegaterapeuta de la @juegaterapia 📡En #EsHerrero 📻https://t.co/hL6P4BQTA8 pic.twitter.com/iJuYqHZGEh — En Casa De Herrero (@encasadeherrero) May 13, 2025

El deseo de Cristián

Cristián tenía 11 años y un deseo simple: ser tratado como uno más, igual que sus compañeros de clase. Sin embargo, en el colegio se sintió señalado cuando regresó del hospital. "Los niños me miraban raro. Un niño se me acercó, me dijo 'calvo' y eso no me gustó", contaba con sinceridad en esRadio. Le molestaba que le obligaran a quitarse la capucha en clase: "Siempre me la quiero dejar puesta, pero ellos me la hacen quitar porque dicen que es de mala educación. Yo les diría: ‘Mira, no le hagas a otros lo que no quieres que te pase a ti’", narraba desde la honestidad.

En Juegaterapia encontró un lugar seguro, una segunda casa a la que acudir para jugar con niños que estaban pasando por lo mismo que él. "Me divierto mucho", decía. Allí podía armar Legos con otros niños, compartir risas, aprender a su ritmo. "Cuando estoy armando un Lego y me cuesta, lo sigo intentando. Si no puedo, lo suelto, hago otra cosa, y después vuelvo y ya soy capaz", contaba. No se sentía juzgado en la fundación: "Ellos no se ríen de mí, me ayudan. Hacemos las cosas en equipo".

La psicóloga infantil Elena Morán, juegaterapeuta de la fundación, ha recordado con ternura a Cristian en esRadio: "Hasta el último momento estuvo alegre. Les decía a los especialistas de paliativos que no vinieran a las horas de juegaterapia. Quería seguir viniendo a montar sus Legos, a dar clase y hacer teatro".

Reintegrar a los niños sin estigmas

Desde la fundación trabajan también con los centros educativos para facilitar la vuelta al colegio. "El acoso es una batalla que va más allá de tener cáncer o no", ha explicado Morán. Por ello, forman a profesores y organizan talleres con alumnos para resolver dudas y normalizar la enfermedad. "Muchas veces escuchamos cosas como: ‘Eres calvo’, ‘¿Es contagioso?’, ‘¿Te vas a morir?’. Y por eso formamos al profesor, para que los niños vayan normalizando todo esto", ha subrayado la psicóloga.

Pero no todos los colegios están preparados. "Hay niños que en el patio están solos, y nadie quiere jugar con ellos por sus secuelas físicas. A veces no ocurre delante de un profesor, y no todos tienen herramientas para intervenir", ha señalado.

A pesar de todo, Morán es optimista: "Quiero pensar que cada vez hay más divulgación, conciencia y empatía. Aunque aún queda mucho por hacer", ha destacado.