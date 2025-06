Un pediatra vasco denuncia que fue amonestado por atender a una niña en fase terminal fuera de horario

Polémica en el Servicio vasco de Salud tras la denuncia de un pediatra de cuidados paliativos de que fue amonestado por atender fuera de horario a una niña de cuatro años en fase terminal. El pediatra, Jesús Sánchez Etxaniz, que trabaja en la Unidad de Paliativos del Hospital Universitario de Cruces, ha publicado un escrito en redes sociales denunciando lo ocurrido, en el que se declara "enfadado, rabioso y decepcionado" con sus superiores jerárquicos, "cansado de dar cabezazos contra un muro" y afirma que ha decidido "parar".

El médico señala que comenzó en la unidad hace trece años y desde el principio se le remarcó que "ese servicio sólo lo podíamos dar de lunes a viernes no festivos, de 8.00 a 15.00h". "Yo desde el principio argumenté que la muerte en los niños no entiende de horarios. Y que no era ético permitir que una familia pidiera ir a su casa para morir en su hogar, en vez del hospital, y luego dejarles sin esa asistencia el resto de las horas", cuenta, añadiendo que esperaba que la situación mejorara con el tiempo.

La situación sin embargo no cambió y afirma que su equipo decidió "prolongar de forma voluntaria la asistencia más allá de nuestro horario oficial en los finales de vida", sin que se lo reconocieran como trabajo. "Al menos, hasta esta semana, nos daban una palmada en la espalda y miraban para otro lado. Nos dejaban hacer, bajo nuestra responsabilidad", explica el doctor, que detalla luego lo ocurrido con su última paciente.

"En las últimas cuatro semanas", continúa, "hemos asistido al final de vida a una niña de cuatro años. El control de síntomas ha sido complicado, y los aspectos emocionales que concurrían en esta familia más. Hemos acudido en varias ocasiones al domicilio de madrugada. Ha supuesto un desgaste para las dos enfermeras, la psicóloga y los dos pediatras. Pero nos quedaba el agradecimiento de la familia. Pero, sorprendentemente, al día siguiente del fallecimiento nos amonestan nuestros superiores por ‘estar en la calle, con los recursos del hospital’ a unas horas para las que no tenemos permiso. Y nos recuerdan que ‘si ocurre algo’ no vamos a tener la cobertura legal del hospital".

El médico señala que no puede entenderlo y recuerda que la Sociedad española de Cuidados Paliativos Pediátricos está pidiendo al Ministerio de Sanidad una ley "que recoja el derecho a la asistencia Paliativa 24x7, y que ponga los recursos necesarios para poder implementarla". Denuncia que lo que vive "también ocurre en otras comunidades" y anima a "que cuando una familia pida ir con sus hijos a fallecer en su casa, exijan que se les dé atención continuada. Quizás las familias tengan más capacidad de convencer a los responsables".

Una "advertencia de seguridad"

La situación, denunciada también por la plataforma Echamos de menos, ha recibido la respuesta el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez. El responsable de la sanidad vasca ha negado en una entrevista en Radio Euskadi que el médico esté de baja por la amonestación y niega que haya sido objeto de advertencias o que haya sido sancionado. El consejero ha puntualizado que, tras preguntar por el asunto, le han informado de que "una supervisión de enfermería comunicó, de forma preventiva que si iban a tomar, si iban a coger un coche, que por favor lo avisaran previamente".

"Pero simplemente por una advertencia de seguridad, por si había un accidente", ha agregado. En este punto, ha afirmado que "la persona que está de baja lo está por otro motivo" porque "nadie ha sido amonestado". "Yo tengo amistad con la persona desde hace muchos años, le conozco, he estado intentando hablar con él, porque sé de otros motivos de sus bajas, pero no estaba de baja por este motivo", ha dicho.

Habrá cambios

Posteriormente, en una comparecencia ante los medios, Martínez ha anunciado que estructurará los casos complejos de pediatría de cuidados paliativos, para que, "cuando un sanitario vaya al domicilio de un niño, quede constancia y registro de por qué va" y "tenga las retribuciones económicas o de libranzas correspondientes", dentro de "una estructura asistencial, 24 horas los siete días de la semana" que complemente "la asistencia en proximidad que siempre existe". "Existirá una estructura asistencial para los casos complejos, en los que la unidad considere que, bien por la situación del niño o de la familia requieran de esa actuación de mayor nivel", dentro de una "solución que fuera más transparente, más organizada y referente para todos, no solamente en función de las circunstancias", ha dicho.

Se tratará, ha dicho, de "casos complejos que identifiquen las unidades de referencia y no puedan ser atendidos por los propios servicios de cercanía", con el objetivo de que "la actuación sea reglada, pública y conocida". En cuanto al caso concreto de Cruces, ha insistido en que no hubo sanción ni amonestación sino "una advertencia de una supervisora de que, si se iba a utilizar un vehículo, que se tuviera conocimiento, para que hubiera constancia de que por qué se sacaba esa unidad".