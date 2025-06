Médicos de toda España van a la huelga tras acusar de "mala fe" y "deslealtad" a Mónica García

Este viernes, médicos de toda España han secundado una huelga histórica, por abarcar el conjunto de España, contra la reforma del Estatuto Marco emprendida por Mónica García. La convocatoria, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), reclama entre otras cosas que los facultativos tengan una jornada de 35 horas semanales así como que la jornada ordinaria y la guardia tengan una duración y franja horaria "claramente delimitadas". Entre las reivindicaciones, además, está la de que sea un estatuto específico sobre la profesión médica. El borrador, que llegó a plantear la exclusividad en la pública durante cinco años para los MIR, sí mantiene otro punto polémico: que mandos intermedios y personal directivo de la pública no pueda también trabajar en la sanidad privada.

La protesta, seguida por médicos de todo el país, ha venido precedida de una nueva polémica con el Ministerio, que en los días previos publicó mensajes explicando la reforma de manera engañosa, según los convocantes mientras la propia García clamaba contra los "bulos y rumores falsos".

Tal y como nos comprometimos al llegar a este Ministerio, llevamos meses trabajando y dialogando para mejorar las condiciones laborales y acabar con la precariedad. Frente a bulos y rumores falsos, estos son nuestros compromisos hasta el final y contra todas las resistencias 👇 https://t.co/t1eqad6U37 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 11, 2025

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz acusó al Ministerio de pretender "desactivar" la huelga "con una exhibición de deslealtad y mala fe negociadora" a través de una "campaña de desinformación", en alusión al resumen del borrador difundido en redes sociales con "omisiones y medias verdades".

"Ante la movilización sin precedentes del colectivo, aspira a ofrecer una imagen positiva que contrasta con la dureza que ha exhibido en la mesa de negociación, en la que nunca ha estado dispuesta a negociar de verdad y a abordar las peticiones que reclaman los profesionales", argumentaron. Además, señalaron que "el ministerio se ha negado a acoger ni una sola de sus peticiones de calado, limitándose a acceder a cuestiones menores y accesorias y sus reuniones con el Comité de Huelga han sido infructuosas debido a que nunca ha existido verdadera voluntad negociadora". De hecho, señalaron que "tras terminar sin ningún avance sustancial la última reunión fueron retados, veladamente, a continuar con la huelga, confiando su estrategia a que ésta fracasara".

Los convocantes insistieron en que que el borrador del estatuto "consagra y perpetúa" jornadas obligatorias de 60-70 y más horas, "al mantener la jornada semanal máxima en 45 horas (antes 48) y en cómputo cuatrimestral (antes semestral)". Y denunciaron que "son los únicos trabajadores en España que deben hacer de manera obligatoria horas extra como mínimo hasta los 55 años, que no son consideradas como tal, ya que tienen carácter obligatorio y se retribuyen por debajo de la hora ordinaria, superando por cientos el límite máximo de horas extra que fija el Estatuto de los Trabajadores". Según dijeron, el ministerio que dirige Mónica García quiere que "sigan siendo los parias del sistema" mientras que lanza una campaña falaz para presentarse como el protector del sistema público y el benefactor de sus trabajadores, de todos menos de los médicos. "Esta burda manipulación que ha puesto en marcha para desactivar la huelga, de hecho, sólo va a reforzar su convicción de lucha en defensa de sus derechos y de la supervivencia de la sanidad pública", avisaron.

Concentración frente al Congreso

La huelga, pese a los mensajes de García, se ha celebrado este viernes y a los paros en toda España se ha sumado una concentración frente al Congreso de los Diputados de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), la asociación más próxima a García en sus tiempos de líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso.

Con batas blancas y cánticos como "hora trabajada, hora cotizada" y "lo llaman vocación y no lo es", los profesionales sanitarios han acudido a esta concentración reclamando "un estatuto del médico que regule nuestras condiciones laborales porque estamos en una situación límite", según la vicepresidenta de Amyts, Sheila Justo. Además, ha avisado de que no se conforman con un capítulo propio para los médicos dentro del nuevo Estatuto Marco, ya que "no es suficiente" para recoger sus "particularidades".

En cuanto a la jornada laboral, Justo ha criticado que en la actualidad se están realizando jornadas de 24 horas, algo que considera "peligroso" para los médicos y los pacientes. "Hablamos de que semanalmente podemos hacer entre 60 y 70 horas", ha agregado. Respecto a las guardias de 17 horas propuestas por Sanidad en el nuevo Estatuto Marco, Justo ha subrayado que siguen siendo inseguras para los profesionales. Según la vicepresidenta de Amyts, existe un "hartazgo" de la profesión y que la situación actual "no se puede tolerar".