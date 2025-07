Cómo cuidarse a los treinta años para llegar bien a los setenta

El evento titulado "Esperanza de Vida Plena: cómo cuidarse a los 30 para llegar bien a los 70" ha reunido este martes a profesionales del ámbito de la salud en una jornada dedicada a concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos saludables desde la juventud para disfrutar de una vejez activa y de calidad. El evento ha sido organizado por Libertad Digital y ha contado con el patrocinio de Asisa.

Entre los profesionales que han participado en la charla se encuentran Raúl Blas Sánchez, fisioterapeuta en HLA Clínica El Rosario; Pilar Villar, nutricionista en HLA Clínica Santa Isabel; y Lidia Brea Alejo, profesora de la Facultad de Medicina, Salud y Deporte de la Universidad Europea de Madrid. El encuentro ha sido moderado por Lucía Prieto, de Libertad Digital.

Los participantes, cada uno desde su ámbito profesional, han destacado la importancia del ejercicio físico y la alimentación para llegar más saludable a la vejez. "La nutrición es la base de todo", ha comenzado afirmando Pilar Villar, mientras que Raúl Blas y Lidia Brea han remarcado la importancia del ejercicio físico.

La primera parte del encuentro ha girado en torno a la situación actual en la que se encuentra la población de nuestro país. Villar ha señalado que la sociedad actual se encuentra inmersa en un "ritmo frenético" que hace que basemos más nuestra dieta en alimentos ultraprocesados en lugar de una dieta mediterránea. Blas se ha mostrado más optimista y ha mencionado que "actualmente si que cada vez estamos metiendo más ejercicio" en nuestra rutina y que desde la fisioterapia se está "prescribiendo mucho ejercicio". Por otro lado, Brea ha apuntado a los beneficios del ejercicio señalando que "contamos con la evidencia de que hay que hacerlo pero el 50% de la población no lo hace".

La importancia de un "cambio educacional"

Las redes sociales y la revolución del sistema sanitario también han tenido peso en este encuentro de profesionales de la salud. El fisioterapeuta del Rosario ha remarcado la importancia de "contrastar la información" y de "consultar con los profesionales" antes de poner en práctica algo que se haya podido encontrar en internet. Por otro lado, Brea apuesta por un "cambio educacional" para que las personas se acostumbren a "buscar profesionales cualificados".

La educación ha sido precisamente uno de los aspectos más importantes en los que han coincidido los participantes. "Los pacientes que nos llegan a consulta quieren que le soluciones todo en el día en el que llegan", ha señalado Blas. Sin embargo, la profesora de la Universidad Europea ha añadido que el ejercicio físico "no tiene un impacto en el mismo día".

Otro de los aspectos que se ha puesto sobre la mesa ha sido el de la salud mental. "En las pirámides nutricionales ya se incluye la salud mental", ha indicado Villar. Por otro lado, Brea ha mencionado un proyecto piloto en el que se ha observado como las sesiones de ejercicio físico en pacientes con cáncer antes de someterse a una operación mejoraban su salud mental. "Solo con esas sesiones de ejercicio físico vimos que mejoraba los parámetros de ansiedad y depresión", ha precisado la profesora de la Universidad Europea.

Lo importante es "que siempre hagamos algo"

A pesar de que la reunión ha estado enfocada en la edad comprendida entre los 30 y los 70 años, los participantes han querido remarcar que es importante prestar atención a edades más tempranas. Villar ha señalado que los hábitos de alimentación saludable se deben inculcar "cuanto antes mejor" mientras que Brea ha señalado la importancia de promover la educación física en las escuelas. "Nosotros nos cuidamos menos, somos más brutos y nos esperamos más para llegar a consulta", ha añadido el fisioterapeuta del Rosario en relación con la actitud de los hombres.

En cuanto al descanso, Brea ha señalado que "el sueño lo que hace es regenerar tejidos" y apunta a que la actividad física la tenemos que adaptar a lo que mejor se adecue a nosotros. Respecto a la mejor hora del día para hacer ejercicio, la profesora ha sido clara: "Cuando sea, pero hazlo". En la misma línea han sido las conclusiones del fisioterapeuta que ha señalado que "lo importante es que nos conozcamos a nosotros mismos y que siempre hagamos algo".

Al final del encuentro, Villar ha señalado que en el ámbito de la nutrición "el principal reto es que nos quede claro que la alimentación es una actividad preventiva". Por otro lado, Blas ha señalado la importancia de que "seamos uno: el ejercicio y nosotros". Por último, Brea ha apelado a la población más anciana que no realiza actividad física. La vejez "no es el momento de dejar, es el momento de seguir haciendo" y, si no se ha practicado deporte anteriormente, "nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio físico".