El virus del Nilo llega a Extremadura y Andalucía recurre a los murciélagos

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado el primer caso de fiebre del Nilo Occidental en la región en este 2025. Se trata de un varón de 57 años residente en el Área de Salud de Cáceres, que dio positivo asintomático en las pruebas realizadas a donantes por el Banco de Sangre de Extremadura dentro de su labor de vigilancia de la enfermedad.

Aunque el 80% de las infecciones en humanos no presentan síntomas, la Junta de Extremadura ha activado la alerta a todas las áreas de salud para extremar la vigilancia ante posibles casos y reforzar la capacidad diagnóstica. Entre las recomendaciones, el SES pide eliminar o vaciar objetos que acumulen agua, mantener limpias piscinas y estanques, tapar depósitos, vestir ropa clara y usar repelentes, así como instalar mosquiteras para prevenir picaduras.

Murciélagos contra mosquitos

Mientras tanto, en Andalucía, la Junta ha puesto el foco en un aliado natural contra los mosquitos: el murciélago. En el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, estos mamíferos insectívoros capaces de ingerir cada noche su propio peso en mosquitos (unos 500 ejemplares) se han convertido en un recurso clave para reducir el riesgo de transmisión del virus.

Este enclave natural alberga al menos nueve especies distintas de murciélagos de los géneros Myotis, Pipistrellus, Rhinolophus y Miniopterus, que encuentran refugio en un entorno privilegiado, con hábitats como las cuevas de la Peña de Arias Montano o antiguas minas, como la del Soldado o la Reprise. Las dehesas del parque también constituyen hábitats esenciales para su supervivencia.

Conscientes de su importancia, el Parque Natural desarrolla un proyecto piloto junto a Endesa para adaptar infraestructuras eléctricas como refugios, además de talleres de construcción de cajas nido. Durante los próximos cinco años, se realizará un seguimiento para evaluar su grado de ocupación y, además, se organizarán rutas nocturnas para sensibilizar a la población sobre su papel ecológico como "controlador biológico gratuito y eficiente" que podría marcar la diferencia en la lucha contra la fiebre del Nilo Occidental.

¿Qué es el virus del Nilo Occidental?

El virus del Nilo Occidental es una enfermedad que se trasmite principalmente por mosquitos del género Culex que han picado a aves infectadas. Este virus se identificó por primera vez en la cuenca del río Nilo, en Uganda, y desde entonces se ha extendido por diversas regiones, incluyendo Europa y América.

En la mayoría de los casos, la infección es asintomática o provoca síntomas leves similares a la gripe, como fiebre, dolor de cabeza o fatiga. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, especialmente en mayores o con sistemas inmunitarios debilitados, puede ocasionar enfermedades graves del sistema nervioso central, como meningitis o encefalitis, que requieren atención médica urgente.

El principal riesgo para la salud pública radica en la dificultad para prevenir la proliferación de mosquitos. Por ello, tal y como señala el Servicio Extremeño de Salud, es fundamental extremar las medidas de prevención, como evitar la acumulación de agua estancada donde los mosquitos se reproducen, usar repelentes y mosquiteras, y mantener la vigilancia sanitaria activa.