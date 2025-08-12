Casi la totalidad de las personas que limpiaron cenizas del volcán de La Palma tienen metales pesados en la sangre

La erupción del volcán Tajogaite en La Palma ha sido uno de los desastres naturales más devastadores de los últimos años. Durante los 85 días y ocho horas que duró el volcán, más de 7.000 palmeros fueron evacuados y 1.345 viviendas destruidas. Asimismo, quedaron arrasadas 370 hectáreas de cultivos y 74 kilómetros de carreteras, junto a otros muchos bienes materiales.

En el momento del desastre, ya se conocía que el impacto en la salud de los habitantes de la isla iba a ser negativo, y es que el volcán de La Palma emitió el doble de CO2 en 86 días que Canarias en todo 2020. Sin embargo, ahora se ha conocido que casi la totalidad de las personas que participaron en tareas de limpieza de cenizas tras la erupción del volcán tienen presencia de metales pesados en su organismo. Así lo revelan los primeros resultados del estudio ISVOLCAN, una investigación epidemiológica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital de la Candelaria en Tenerife que analiza largo plazo el impacto en la salud de la población tras la erupción ocurrida en el año 2021.

Este proyecto, desarrollado por un equipo multidisciplinar del sistema público de salud de Canarias y universidades del archipiélago, ha examinado ya a más de un millar de personas, tanto de la población general como de trabajadores y voluntarios que accedieron a la zona de exclusión. El estudio incluye una cohorte prospectiva de 10 años con más de 2.600 personas, 1.002 ya han sido analizadas en los resultados preliminares.

Metales en la sangre

Según el protocolo, los participantes han sido sometidos a análisis toxicológicos de sangre para identificar la presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos asociados a la actividad volcánica, entre ellos los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y metales tóxicos como plomo, mercurio, arsénico o cobalto. Aunque los resultados completos de estas pruebas aún están en análisis, los investigadores destacan que la mayoría de las personas que limpiaron ceniza –tanto en interiores como en exteriores– tienen trazas de estos compuestos en su organismo.

Durante la erupción, muchas de estas personas utilizaron herramientas como escobas, palas o sopladores para retirar las cenizas, lo que aumentó su exposición a partículas finas en suspensión. En algunos casos, se emplearon métodos con alta capacidad de proyección de partículas, favoreciendo así la inhalación de polvo volcánico. Aunque el uso de mascarillas FFP2 fue mayoritario –más del 85% de la muestra las usaron–, los investigadores alertan de que el riesgo no desaparece con la protección básica.

De hecho, el estudio demuestra que quienes vivieron más cerca del volcán y realizaron tareas de limpieza estuvieron significativamente más expuestos a contaminantes. La exposición a este tipo de partículas y compuestos ha sido asociada, en estudios previos, con efectos sobre la salud respiratoria, cardiovascular, metabólica y mental.

Los síntomas más comunes

Entre los síntomas más reportados por los participantes figuran la irritación ocular, en el 45,9%; el insomnio, en 44,9%; la ansiedad o depresión, en el 44,7%; y los problemas respiratorios. Los habitantes de la vertiente occidental de la isla, más próxima al cráter, presentaron mayor prevalencia de síntomas y mayor contacto directo con las emisiones del volcán.

El impacto en la salud mental de los palmeros tras la erupción también fue considerable, y es que el desastre generó trastornos emocionales a la mayoría de la población causados por las evacuaciones, la incertidumbre económica y habitacional, y la pérdida de rutina y exposición a constantes sismos.