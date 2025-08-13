Alerta en Estados Unidos por la presencia de la bacteria 'come carne' en el agua

La Vibrio vulnificus, conocida popularmente como la bacteria ‘come carne’ por su capacidad de destruir rápidamente el tejido humano, mantiene en vilo a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha advertido en un comunicado del "repunte preocupante de contagios", con especial incidencia en Florida y Luisiana, los dos estados más golpeados en lo que va de año.

Según los datos más recientes, Florida ha registrado 13 infecciones y cuatro muertes, mientras que Luisiana ha notificado 17 casos —todos hospitalizados— y cuatro fallecimientos. La cifra supera con creces la media de la última década, en la que rara vez se alcanzaba un deceso anual. Alabama y Misisipi también han confirmado un caso cada uno. En 2024, Florida vivió un brote mucho más amplio, con 82 infecciones tras una temporada de huracanes excepcionalmente intensa.

Con una tasa de mortalidad que ronda el 20 %, los expertos insisten en que las primeras 48 horas son determinantes para salvar la vida del paciente. "Lo más importante es detectar y tratar la infección de forma inmediata", señalaron desde el CDC en su última actualización epidemiológica. Cada año, entre 150 y 200 personas contraen la bacteria en Estados Unidos, con un balance de un fallecido por cada cinco infectados.

Aguas cálidas, un caldo de cultivo perfecto

La Vibrio vulnificus es una bacteria gramnegativa emparentada con el cólera que habita de forma natural en aguas salobres y cálidas, sobre todo en zonas costeras y estuarios. Este año, las aguas del sureste estadounidense presentan temperaturas superiores a la media, lo que, unido a una temporada de huracanes más activa de lo habitual, ha favorecido su proliferación, según un informe de la NOAA y declaraciones del profesor Antarpreet Jutla, de la Universidad de Florida.

El contagio se produce principalmente por dos vías: a través de heridas abiertas expuestas al mar o tras el consumo de marisco crudo o insuficientemente cocinado, especialmente ostras. Incluso una breve exposición al agua contaminada puede bastar para que se inicie la infección. Por ello, las autoridades recomiendan evitar bañarse con heridas, cubrirlas adecuadamente si se prevé contacto con agua salada y cocinar completamente los moluscos y crustáceos antes de consumirlos.

Síntomas que avanzan en pocas horas

Los síntomas aparecen pocas horas después del contagio: dolor intenso, enrojecimiento, inflamación y ampollas hemorrágicas. En casos graves, la bacteria provoca necrosis de tejidos y septicemia, con riesgo de amputación y muerte. "La atención médica temprana y la administración de antibióticos pueden ser decisivas para evitar complicaciones mayores", explicó el doctor Norman Beatty, especialista en enfermedades infecciosas, en una entrevista con University of Florida Health.

La amenaza no se limita a Estados Unidos. Los expertos alertan de que países europeos con costas cálidas y climas similares, como Italia, podrían verse afectados si no se refuerzan las medidas preventivas. Las autoridades sanitarias federales y estatales han intensificado sus campañas de concienciación, especialmente dirigidas a personas con sistemas inmunitarios debilitados, enfermedades crónicas del hígado o riñón y mayores de edad, que constituyen el grupo de mayor riesgo.