Prohíben el atún en los comedores escolares de varias ciudades francesas tras un polémico informe ecologista

Siete ciudades francesas, entre las que están París, Lyon, Lille, Grenoble, Montpellier y Rennes, han decidido prohibir el atún y cualquier alimento que contenga este pescado (canelones, ensaladas o sándwiches) en los menús de los comedores escolares. El motivo es que, en su opinión, puede suponer un riesgo para la salud de los niños, según un estudio realizado por varias asociaciones ecologistas.

Estas siete ciudades, que juntas representan una población de 3,5 millones de habitantes y que están todas gobernadas por coaliciones de izquierdas, consideran que la reglamentación europea no protege de forma adecuada la salud, especialmente la de los niños. Todas ellas se basan en una alerta lanzada por las asociaciones ecologistas Bloom y Foodwatch, que advierten de la "presencia de cantidades peligrosas de mercurio en el atún".

Estas asociaciones encargaron a un laboratorio que analizase de forma aleatoria un total de 148 latas de atún en conserva. El test mostró que en todas se detectaba mercurio y que en más de la mitad la concentración era superior a los 0,3 miligramos por kilo que es el límite para otros pescados como las anchoas o el bacalao.

La cuestión es que en el caso del atún, la concentración máxima autorizada por la reglamentación europea es de un miligramo por kilo, pero las asociaciones ecologistas señalan que eso se aplica en el producto fresco, mientras en conserva eso significa que puede ser de 2,7 miligramos por kilo, ya que el mercurio está más concentrado en la materia deshidratada.

A partir de ahí, los siete ayuntamientos avisan de que el atún seguirá proscrito en los menús escolares hasta que la UE no reduzca la concentración máxima autorizada de mercurio al nivel de otros pescados, es decir, a 0,3 miligramos por kilo.

Por su parte, la Federación de las Industrias de Alimentos Conservados ha reaccionado con un comunicado en el que insisten en que "las empresas respetan la reglamentación en vigor y ningún producto en el mercado supera el umbral reglamentario de un miligramo por kilo". Además, cuestiona el protocolo utilizado por las ONG en sus test porque no cumple con las reglas, lo que explicaría las diferencias en sus resultados.

A ese respecto, los industriales explican que en enero publicaron "todos los resultados de los controles de los ocho últimos años" que ponen en evidencia que las concentraciones de mercurio eran "de media tres veces inferiores al umbral reglamentario".