Cinco causas comunes de la depresión, sus síntomas y cómo abordarla con ayuda profesional

La depresión es uno de los trastornos psicológicos más frecuentes en la actualidad. A menudo malinterpretada como una simple tristeza, esta alteración del estado de ánimo puede volverse incapacitante si no se detecta a tiempo.

Existen diferentes formas de depresión y múltiples factores que la provocan. Desde Clínicas Origen, Psicología y Psiquiatría, insisten en la importancia de identificar los síntomas y acudir a un profesional cualificado desde las primeras señales de alerta.

Las 5 causas más frecuentes de la depresión

Numerosos estudios coinciden en que no existe una única causa para la depresión, sino un conjunto de factores que se combinan y pueden generar un episodio depresivo:

Genética y antecedentes familiares: la predisposición hereditaria juega un papel importante. Las personas con familiares que han sufrido depresión o ansiedad tienen mayor riesgo de padecerla Desequilibrios químicos en el cerebro: la alteración de neurotransmisores como la serotonina o la dopamina afecta directamente al estado de ánimo, provocando apatía y tristeza persistente. Factores sociales y ambientales: situaciones de estrés mantenido, soledad, presión laboral o conflictos familiares pueden ser desencadenantes. Experiencias traumáticas: el duelo, los abusos en la infancia o separaciones dolorosas están detrás de muchos cuadros depresivos. Enfermedades físicas o efectos secundarios de fármacos: algunas patologías crónicas y medicamentos pueden influir negativamente en el equilibrio emocional.

Síntomas habituales de la depresión

No todas las personas presentan los mismos síntomas, pero existen señales comunes que pueden ayudar a identificar un posible cuadro depresivo:

Tristeza profunda y continuada.

Falta de interés por actividades habituales.

Dificultades para dormir o exceso de sueño.

Sentimientos de culpa o inutilidad.

Pensamientos negativos persistentes.

Aislamiento social.

Fatiga constante.

Para detectar estas señales, en Clínicas Origen ofrecen herramientas como el Test de depresión o el Test de ansiedad, útiles como primer paso antes de consultar con un profesional.

El papel de la ayuda profesional

Una de las claves para abordar la depresión es buscar ayuda profesional lo antes posible. Desde el primer momento, el acompañamiento psicológico permite establecer un diagnóstico y trabajar en un plan de recuperación adaptado a cada persona. En Clínicas Origen, Psicología y Psiquiatría cuentan con tratamientos personalizados y un equipo especializado tanto en trastornos depresivos como de ansiedad.

Para quienes buscan un enfoque integral, existe una especialidad en terapia para la depresión centrada en mejorar el bienestar emocional desde la raíz del problema. También disponen de terapia especializada en ansiedad, otra de las afecciones más comunes hoy en día.

Cómo apoyar a una persona con depresión

El entorno también juega un papel fundamental. Escuchar sin juzgar, acompañar en el proceso de buscar ayuda y fomentar rutinas saludables son acciones clave. La depresión no es falta de carácter ni un signo de debilidad. Es un problema de salud mental que requiere tratamiento profesional y apoyo constante.

Depresión en jóvenes y baja laboral

El incremento de casos de depresión en adolescentes y jóvenes pone de manifiesto la importancia de una detección temprana. Factores como la presión académica o el uso de redes sociales pueden acentuar los síntomas. Asimismo, cuando la depresión afecta al ámbito laboral, puede ser necesario solicitar una baja médica. En ese caso, es fundamental explicar al profesional sanitario los síntomas reales para recibir una valoración adecuada.