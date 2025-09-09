Dorsia y Boston Scientific sellan una alianza estratégica para revolucionar los tratamientos endoscópicos y bariátricos

En un contexto marcado por el avance de la obesidad a nivel global, Clínicas Dorsia, líder en medicina estética, cirugía, nutrición y pérdida de peso en España, ha firmado un acuerdo estratégico con Boston Scientific, multinacional referente en tecnología médica. La alianza tiene como objetivo impulsar la innovación en los tratamientos endoscópicos y bariátricos, consolidando un modelo asistencial más seguro, eficaz y sostenible para los pacientes.

La obesidad ya es considerada la pandemia del siglo XXI. Según datos del Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), más de 1.000 millones de personas en todo el mundo la padecen y en España afecta al 18% de la población adulta. Este escenario ha puesto de relieve la urgencia de tratamientos innovadores, mínimamente invasivos y con resultados clínicos sostenibles.

Los tratamientos endoscópicos, como la gastroplastia endoscópica en manga (ESG) y el balón gástrico, se han consolidado como alternativas efectivas para la reducción de peso y la mejora de comorbilidades relacionadas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión o la apnea del sueño. Además, técnicas avanzadas como la reducción de estómago sin cirugía permiten resultados sostenibles con procedimientos mínimamente invasivos y de rápida recuperación.

Salto de innovación con el sello de Boston Scientific

Gracias a este acuerdo, las clínicas de la red Dorsia incorporarán dispositivos de última generación, considerados el estándar de oro en Europa y a nivel internacional, avalados por la capacidad tecnológica y la experiencia clínica de Boston Scientific.

"El sector de la pérdida de peso vive una transformación profunda. La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial que necesita abordajes integrales y personalizados. Con esta alianza, reforzamos nuestra capacidad de ofrecer a cada paciente el tratamiento más adecuado, con seguridad, respaldo científico y resultados sostenibles", declaró José Sánchez, CEO de WM Clinics (Dorsia).

Dorsia y Boston Scientific sellan una alianza estratégica.

Por su parte, María Jiménez, directora comercial de WM Clinics, destacó que este acuerdo trasciende el suministro de dispositivos: "Iniciamos un programa conjunto de formación y certificación para nuestros endoscopistas, avalado por Boston Scientific, que garantizará excelencia asistencial y una atención de máxima calidad desde el primer día. Nuestro compromiso es ofrecer experiencias transformadoras que marquen un antes y un después en la vida de nuestros pacientes".

Resultados clínicos y beneficios para el paciente

La colaboración entre Dorsia y Boston Scientific también se traduce en resultados tangibles para los pacientes. Según la evidencia clínica y la experiencia de la compañía, los tratamientos endoscópicos que se aplicarán pueden lograr:

Pérdidas de peso de hasta 55 kg.

Reducción del tamaño del estómago entre un 70% y 80%.

Mejoras significativas en patologías asociadas como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la apnea del sueño.

Nuevo estándar en el tratamiento de la obesidad

Con esta alianza, Dorsia y Boston Scientific establecen un nuevo estándar clínico en el abordaje integral de la obesidad, integrando innovación tecnológica, excelencia médica y acompañamiento personalizado.

La estrategia refuerza el compromiso de ambas compañías con la formación médica, la seguridad del paciente y el acceso a soluciones avanzadas que redefinen los límites de la medicina endoscópica.