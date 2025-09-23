La Fundación Cofares convoca la XXV edición de su premio anual

La Fundación Cofares abrió este lunes la convocatoria de la XXV edición de su premio anual, que distingue con 12.000 euros la labor de entidades y proyectos dedicados a la mejora de la atención sanitaria y social de pacientes y comunidades en situación de vulnerabilidad. El galardón, que puede repartirse entre dos iniciativas si el jurado lo considera oportuno, está dirigido a personas físicas y jurídicas, incluidas ONG, asociaciones y fundaciones, con historial de proyectos solidarios o iniciativas de impacto social.

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 22 de octubre. Un jurado compuesto por miembros del Patronato de la Fundación Cofares evaluará las propuestas y el fallo se dará a conocer la primera semana de diciembre en la web oficial de Cofares. La entrega del premio tendrá lugar el 13 de diciembre en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid, coincidiendo con el tradicional Concierto Benéfico de la Fundación.

El objetivo del premio es reconocer la labor de organizaciones y proyectos que contribuyen a la formación, información y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Las bases completas están disponibles en la página web de Cofares.