Los españoles valoran con un 8,5 sobre 10 la contribución de los servicios sociosanitarios para mayores

Hoy, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad , la Fundación IDIS ha celebrado la jornada "Cronicidad y Dependencia: una nueva mirada a los cuidados", en la que se han presentado los resultados de informes clave para analizar la situación del sector sociosanitario en España y que desvelan, entre otros datos, que, aunque los servicios sociosanitarios reciben una alta valoración (8,5 sobre 10) por su contribución a la calidad de vida de mayores y cuidadores, menos de la mitad de la población (46,9%) los conoce de forma espontánea, lo cual indica "una necesidad urgente de visibilizar la labor fundamental que realiza el sector". Así lo ha señalado, durante la inauguración de la Jornada, Ignacio Vivas, vicepresidente de la Fundación IDIS, quien ha puesto de manifiesto que "este sector es el encargado de garantizar los servicios sociales y sanitarios para cubrir los complejos cuidados que necesitan nuestros mayores, motivo por el cual la conexión entre ambos es indispensable". En la apertura ha participado también Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid.

La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, ha presentado, junto a Rosa Díaz, directora general de Sigma Dos, los resultados del "Estudio de posicionamiento del sector sociosanitario en España". Este informe, basado en 1.600 entrevistas a personas de 50 a 79 años, tiene como objetivo analizar la percepción social de estos servicios y su aportación a la calidad de vida de los mayores y sus familias.

Uno de los datos más relevantes es el mencionado bajo conocimiento espontáneo de los servicios disponibles; sin embargo, una vez sugeridos, los centros de día (88%), las residencias (84%) y la teleasistencia (79%) son los más reconocidos. Marta Villanueva ha destacado que "es revelador que los ciudadanos otorguen una valoración de 8,5 sobre 10 a la contribución de los servicios sociosanitarios para mejorar la calidad de vida de los mayores y sus familias. Esto demuestra que son considerados esenciales y que es fundamental que lleguen a todos los que los necesitan". El estudio también señala que el apoyo de las administraciones públicas a estos servicios es percibido como insuficiente, con una puntuación media de 5,8 sobre 10. Otros datos clave del informe son:

El 75% de las personas que tienen un mayor a su cargo utiliza algún servicio sociosanitario. La ayuda a domicilio y la teleasistencia son los más utilizados.

Los principales motivos para optar por una residencia son la atención profesional (75%) y un mayor control médico (71,5%). Por otro lado, la resistencia del mayor o la familia (58%) y el coste (24%) son los principales frenos.

Existe un gran desconocimiento sobre la innovación: el 83,3% no conoce las nuevas tecnologías disponibles para los cuidados.

La atención sanitaria en las residencias, una prioridad estratégica

El segundo informe, titulado "Necesidades sociosanitarias en las residencias para personas mayores", se ha debatido en la mesa redonda posterior, en la que han participado Joan Barrubés, socio y cofundador de Antares Consulting; Silvia Lores, directora médica de Valdeluz Mayores y el Dr. Javier Martínez Peromingo, jefe del Servicio de Geriatría de la Fundación Jiménez Díaz, con la moderación de Mayte Segura, directora de Comunicación de la Fundación IDIS.

Este estudio traza el perfil del residente actual, como una persona de 85 años de edad media, con dependencia severa (74%), déficit cognitivo (58%) y al menos una enfermedad crónica (67%). Además, el 75,8% está polimedicado y el 45% es hospitalizado al menos una vez al año; y concluye que reforzar la atención sanitaria en los centros residenciales es una prioridad estratégica. Según los datos, una mayor dotación de profesionales sanitarios en las residencias reduce hasta un 30% las hospitalizaciones y un 11% las visitas a urgencias. Asimismo, se evidencia una carencia de plazas residenciales en España, que cuenta con 13,6 por cada 100 mayores de 80 años, por debajo de las 17 recomendadas por la OMS. De este estudio se extrae también la necesidad de financiación de la atención sanitaria en las residencias a través de una aportación del SNS y la necesidad de disponer de un Conjunto Mínimo de Datos del Residente, a similitud del CMBD hospitalario, para garantizar la continuidad asistencial.

Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS, aseguró en la clausura de la jornada que, a la luz de los datos, reforzar la necesidad de la atención sanitaria en estos centros es clave, al igual que lo es el impulso de la inversión en tecnología para personalizar y mejorar los cuidados, y apuntó al trabajo de la Fundación IDIS y de sus miembros para que los pacientes y los ciudadanos, en cualquier etapa de su vida, reciban la mejor atención posible con rigor, transparencia y calidad".