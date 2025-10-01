Berrinche del Gobierno vasco con Mónica García por el MIR y el euskera

En una semana especialmente difícil para Mónica García por las protestas que no cesan contra el Estatuto Marco, la ministra de Sanidad ha sufrido los reproches del Gobierno del País Vasco. El motivo, no haber ido lo suficientemente lejos con la imposición del euskera en el sector.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, también médico de profesión (anestesista, como ella), ha enviado una carta a García anunciando que no participará más en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, que reúnen al ministerio y los consejeros autonómicos.

En declaraciones a la prensa tras participar en Bilbao en una reunión de expertos en oncología, Martínez ha explicado que esta decisión se debe al, a su juicio, rechazo "arbitrario" a valorar el conocimiento de euskera en la convocatoria MIR. También se ha quejado por la aportación que el País Vasco debe hacer al Sistema de Información de Financiación de la Cohesión (SIFCO) por la atención a sus pacientes fuera de la comunidad.

El País Vasco pretendía que el euskera fuera puntuado en las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada (MIR) pero de momento, el Ministerio no ha acatado la exigencia nacionalista. Según Martínez, la petición buscaba el "arraigo" de los médicos porque la mitad de los residentes en los hospitales vascos son de otra comunidad y cuando terminan el 70 por ciento de ellos se va. El objetivo, ha dicho, es que los estudiantes vascos hagan medicina en euskera y que después también tengan preferencia para hacer el MIR en el País Vasco.

Aunque García no haya acatado esta exigencia, el borrador del Estatuto Marco sí habla de las lenguas oficiales, según han adelantado medios especializados, y contemplaría que los médicos tuvieran que atender en todas las lenguas cooficiales de cada región si así lo solicitara el paciente.

En cuanto al otro motivo del plante, Martínez ha asegurado que el Ministerio no ha contestado a sus peticiones de cambio sobre el SIFCO. El consejero ha señalado que "siempre" tiene "esperanza" de que la ministra tenga una "respuesta positiva" a sus cartas y ha asegurado que a partir de ahora solo participará en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud que traten sobre fondos europeos.

En la comparecencia, Martínez también ha utilizado las protestas para lanzar otro dardo a la ministra: según ha dicho, no le "sorprenden" las movilizaciones de los sanitarios contra el Ministerio por el proceso de renovación del Estatuto Marco porque el Ministerio no se caracteriza por tener "un diálogo abierto", al menos con su consejería.