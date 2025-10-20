El Hospital Infanta Elena, Premio Top 20 en 'Gestión Hospitalaria Global' dentro de los 'Hospitales públicos grandes'

El Hospital Universitario Infanta Elena, (hospital público de la Comunidad de Madrid) sumó tres nuevos avales a su equilibrio de resultados en determinadas áreas y procesos clínicos al recibir el Premio Top 20 en la categoría de 'Gestión Hospitalaria Global', además de en otras dos áreas, en la XXVI edición del programa Top 20, que cada año, desde hace más de un cuarto de siglo, otorga IQVIA para reconocer las buenas prácticas del sector hospitalario en función de las áreas de especialidad y criterios de excelencia.

Concretamente, en la edición de este año de los galardones, en la que han participado 190 hospitales de la red público-privada española de numerosas comunidades autónomas, y cuya entrega se celebró en Madrid, reuniendo a numerosos representantes de todo el ecosistema sanitario de nuestro país, el Hospital Universitario Infanta Elena recibió un total de tres premios que reconocen su excelencia hospitalaria y recogieron los correspondientes responsables de las áreas implicadas.

Entre los reconocimientos otorgados al Infanta Elena, destaca el Premio Top 20 en la categoría de 'Gestión Hospitalaria Global', dentro del grupo de 'Hospitales públicos grandes', que recogieron Marta del Olmo, gerente territorial del hospital; el doctor Jorge Short, gerente territorial adjunto; la doctora Adriana Pascual, directora médica; y Pilar de Gustín, directora de Enfermería.

Premio en el área 'Riñón y Vías Urinarias'

IQVIA reconoció también al hospital valdemoreño con el Premio Top 20 en el área de 'Riñón y Vías Urinarias', dentro de los 'Hospitales con nefrología médica', que fue recogido por el doctor Adrián Husillos, jefe del Servicio de Urología; Beatriz Botrán, supervisora de Enfermería del mismo servicio; y la doctora Pascual.

Asimismo, el doctor Javier García Sanz y José Manuel Cecilia, especialista y supervisor de Enfermería, respectivamente, de la UCI; y la doctora Pascual recibieron el galardón Top 20 en el Área de 'Atención al Paciente Crítico' en el nivel de 'Hospitales sin neurocirugía'.

El Hospital Universitario Infanta Elena se ha hecho con los tres premios Top 20, destacando entre los 190 hospitales participantes, públicos y privados, de distintas comunidades autónomas, entre los que se han reconocido a los más avanzados y eficientes, en función de su tamaño y gestión, en 11 áreas. Estas son las citadas 'Riñón y Vías Urinarias' y 'Atención al Paciente Crítico', junto a 'Músculo-esquelético', 'Sistema Nervioso', 'Corazón', 'Respiratorio', 'Pediatría', 'Mujer', 'Urgencias', 'Costes Hospitalarios' y 'Digestivo' -especialidad esta última en la que el hospital valdemoreño también ha sido finalista-, además de 'Gestión Hospitalaria Global'.

Según explica la organización, este programa está basado en indicadores objetivos obtenidos a partir de información extraída del conjunto mínimo básico de datos que todos los centros reportan acerca de los pacientes hospitalizados, y en el que participan hospitales públicos y privados de manera gratuita, voluntaria y anónima; un proceso de comparación en el que los centros no se evalúan conjuntamente, sino que se analizan en base al establecimiento de niveles según su tamaño y su grado de especialización.