De Porres y Mendicuti piden una alianza público-privada sólida para la sanidad

El Foro Colaboración Público-Privada en el Sector Sanitario, organizado por Libertad Digital y celebrado en el Instituto de la Ingeniería de España, ha acogido una mesa redonda dedicada a las fórmulas de colaboración más allá del mutualismo sanitario. En ella han participado Ignacio Balboa, médico y especialista en gestión sanitaria; Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa; y Luis Mendicuti, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

La sesión ha analizado cómo la cooperación entre ambos sectores se ha convertido en una herramienta imprescindible para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema. Ignacio Balboa ha presentado a los invitados Enrique de Porres y Luis Mendicuti.

Por su parte, Enrique de Porres ha expresado el papel de las aseguradoras sanitarias como instrumentos eficaces. En otros países, los usuarios pagan una prima y en función de la cantidad de la prima reciben unos servicios. Y, las aseguradoras sanitarias son "intermediarios financieros" que gestionan el manejo del dinero que va a gasto médico público, sin entrar en la gestión de la asistencia sanitaria.

En España, estas juegan un papel diferente. Todas las aseguradoras que trabajan en salud, funcionan con la modalidad de "asistencia sanitaria". En otras palabras, a cambio de la prima gestionan la prestación del servicio.

"No existe una colaboración complementaria"

Afirma que no existe una colaboración complementaria entre la sanidad pública y privada, ya que la pública "lo da todo" y los seguros, por ende, son únicamente "alternativos". Sin embargo, esto podría cambiar y volverse complementario con algo de ayuda fiscal. De esta manera el seguro privado podría llegar el 100% de las prestaciones, lo que permitiría "descargar la demanda excesiva de sanidad y la saturación del ámbito público".

Obtención de beneficios y rentabilidad

Luis Mendicuti ha comentado que la colaboración público-privada lleva 40 años sin ningún problema y ha asegurado que las afirmaciones sobre la falta de funcionalidad, que cada vez cogen más fuerza, son meras estrategias políticas para "atacar a un sector productivo como lo es el sanitario privado", que ofrece un "tratamiento integral a todos los pacientes".

Asimismo, ha explicado que la sanidad ha tenido siempre una vocación de complementariedad, tal y como lo recoge el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Las Comunidades Autónomas deben ofrecer servicios públicos de salud, pero también existe la posibilidad de una colaboración en algunas situaciones. Por ello, no es un debate sobre obtener pacientes rentables, sino de ofrecer un soporte sanitario complementario.

La principal diferencia, en la actualidad, es que la sanidad privada "empieza a ser sustitutiva de la pública", ha afirmado Mendicuti. La razón principal es por los "méritos propios de la sanidad" y, a su vez, por la "inacción del sector público". Al final ha terminado concluyendo en la necesidad de avanzar hacia una planificación conjunta y estable entre la administración y el sector sanitario privado.

Durante el debate, los tres ponentes han destacado la importancia de aprovechar los recursos disponibles de la gestión sanitaria y reforzar la seguridad jurídica de los acuerdos de colaboración. También han coincidido en que la estabilidad institucional y la evaluación constante de resultados son factores clave para que estos modelos alcancen su máximo potencial.

La mesa ha concluido con un mensaje unánime: la sostenibilidad del sistema sanitario depende de la capacidad de cooperación entre los sectores público y privado, y de una gobernanza moderna que combine responsabilidad, transparencia y eficiencia