Libertad Digital reúne a instituciones y líderes del sector salud para debatir sobre colaboración público-privada

El Foro Colaboración Público-Privada en el Sector Sanitario, organizado por Libertad Digital con el apoyo del Instituto de la Ingeniería de España, ha reunido en Madrid a representantes políticos, líderes empresariales y expertos del ámbito sanitario para abordar las claves de un modelo mixto capaz de sostener el Sistema Nacional de Salud.

La jornada, celebrada en la sede del Instituto, ha contado con la participación de las consejeras de Sanidad de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de La Rioja, junto a los máximos responsables de compañías como Asisa, Cofares, Sacyr Concesiones y 300K Solutions. La cita ha sido posible gracias al patrocinio de Asisa, Cofares y Sacyr.

Desde el inicio, el foro ha puesto sobre la mesa los principales retos del sector: envejecimiento poblacional, limitaciones presupuestarias y necesidad de nuevas infraestructuras. La intervención inaugural ha corrido a cargo de Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien ha defendido los servicios de la comunidad y la importancia de la colaboración público-privada que permite "sostener un sistema que cada vez tiene que atender a más población".

La primera mesa ha centrado el foco en el papel de la distribución farmacéutica y las oficinas de farmacia como red asistencial complementaria. Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha destacado la capilaridad del modelo español y su capacidad de llegar a todo España asegurando la existencia de medicamentos. "Todas las mañanas salen 2200 camionetas, independientemente de donde esté la farmacia, las furgonetas llegan", ha afirmado.

A continuación, la consejera de La Rioja, María Martín, ha explicado los proyectos impulsados por su Ejecutivo mediante fórmulas de colaboración público-privada sin impacto en deuda pública. También ha hecho especial hincapié en la importancia de "no desperdiciar ningún recurso".

En la segunda parte del foro, Enrique de Porres (Asisa) y Luis Mendicuti (ASPE) han abordado el valor del mutualismo administrativo, las derivaciones concertadas y el papel del seguro privado como vía para reforzar la sostenibilidad del sistema sin quebrar su naturaleza pública. De Porres ha asegurado que es fundamental una colaboración público-privada para "descargar la demanda excesiva de sanidad y la saturación del ámbito público". Mientras que Mendicuti ha explicado que la sanidad privada "empieza a ser sustitutiva de la pública".

Finalmente, Domingo Jiménez (Sacyr Concesiones) y Fernando Martín de Lara (300K Solutions) han analizado las lecciones aprendidas en proyectos internacionales de gestión hospitalaria. Asimismo, Jiménez ha expuesto la eficiencia y la tendencia del uso del sector privado. "Cada vez más se sigue tendiendo al contrato de concesión administrativa, que un privado provee la infraestructura, la financia, la diseña y la opera por 25 o 30 años para recuperar la inversión anterior", ha afirmado.

El foro ha cerrado con una intervención de conclusiones y un llamamiento a construir una sanidad que refuerce la colaboración institucional y aproveche la experiencia del sector privado como socio estratégico.