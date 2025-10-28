La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha participado en el Foro Colaboración Público-Privada en el Sector Sanitario, organizado por Libertad Digital y celebrado en el Instituto de la Ingeniería de España.

La consejera de Salud de La Rioja ha señalado que una de las claves de la sanidad público-privada es "evaluar y medir esos resultados" y "exponerlos con total transparencia". De igual manera, también ha precisado que lo verdaderamente importante es que "no se puede desperdiciar ningún recurso" que pueda mejorar la vida de los riojanos.

Además, María Martín ha señalado que existen casos concretos en La Rioja de cómo esta colaboración "mejora la salud de los riojanos".

"Una de ellas es los conciertos con la sanidad privada para, en caso de picos de listas de espera, poder concertar con ellos. Sigue siendo Sanidad Pública pero usando todos los recursos", ha señalado Martín. De igual manera, tambien ha criticado el enfrentamiento entre lo público y lo privado y ha precisado que "más que nunca hay que ser valiente, hay que ser claro y hay que decir la verdad".

Martín también ha mencionado un ejemplo de lo que no hay que hacer, en este caso relacionado con la internalización de radiología. La consejera ha señalado que en la legislatura anterior "lo que se hizo fue internalizar pero luego volviendo a externalizar los informes. Conclusión: retrasos en los informes, doble de caro y al final no has mejorado la Sanidad pero si la has hecho más ineficiente".

Alta tecnología y escasez de profesionales

Otro de los asuntos que se ha tratado durante la entrevista ha sido la irrupción en el ámbito de la sanidad de la alta tecnología. Martín ha señalado que en La Rioja cuentan con varias experiencias y ha comentado que al ser una Comunidad tan pequeña la palabra "colaboración" es indispensable, más allá de la alianza público-privada. "En el caso de tecnología yo hablaría de cómo a través de esa colaboración tecnológica lo que se hace es también disminuir listas de espera, por ejemplo en oftalmología", ha precisado la consejera.

También la consejera ha hecho alusión a las escasas modificaciones de la legislación desde la publicación de la Ley General de Sanidad. El moderador, el Dr. Ignacio L. Balboa ha preguntado sobre si a nivel autonómico cuentan con las herramientas legislativas y administrativas adecuadas para poder hacer una prestación ágil. Martín ha sido tajante y ha precisado que "en absoluto".

"Europa es excesivamente intervencionista en cuanto a normativa se refiere" ha mencionado la consejera, que ha señalado que lo peor "es que ya no son las leyes del Estado, es que luego hay 17 leyes autonómicas". En el caso de La Rioja, Martín ha especificado que "una ley de contratos no puede ser para todos los sectores igual. La Sanidad tiene que responder de otra manera y con otra agilidad diferente".

Al final de la intervención también se ha puesto sobre la mesa el tema de la escasez de profesionales en la primera línea de lucha contra la enfermedad. "En el 2018 se firmó un acuerdo, además de todos los consejeros de todos los colores políticos, con el ministerio para hacer esa estrategia de atención primaria", ha precisado la consejera riojana.

Desde el año 2023, con la llegada de Mónica García al Ministerio de Sanidad "todos los consejos interterritoriales, todos los consejeros de todos los colores políticos lo que hemos dicho es que el verdadero problema de la Sanidad Pública, la emergencia nacional, es la falta de profesionales", ha explicado.