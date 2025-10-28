Nebrija y AP Institute lanzan un diploma para entender la política pública del sector salud

El AP Institute y la Universidad Nebrija, primer instituto universitario especializado en asuntos públicos, han presentado oficialmente el Diploma de Experto en Asuntos Públicos en Sanidad, una iniciativa pionera que cuenta con el respaldo docente de Farmaindustria, responsable del 25% del claustro académico.

El nuevo título, que comenzará su primera edición el 20 de febrero de 2026, tiene como objetivo capacitar a profesionales del ámbito sanitario para desenvolverse en la intersección entre la salud, la política pública y la gestión estratégica del sector. El programa combina la solidez académica de la Universidad Nebrija con la visión práctica del AP Institute, ofreciendo un recorrido intensivo de cinco semanas y 10 créditos ECTS, en formato presencial con opción de seguimiento a distancia.

A lo largo de cuatro módulos, el diploma aborda desde la estructura y gobernanza del sistema sanitario español y europeo hasta el valor de la innovación, las estrategias de incidencia pública y la gestión de crisis en el ámbito sanitario. El curso culmina con un caso práctico y una masterclass con líderes del sector.

El claustro está compuesto por referentes del ámbito sanitario y de los asuntos públicos, como Fernando Simón, Icíar Sanz de Madrid, Isabel Piñero, Anna Bosch, Carlos Parry, Yolanda Román, Diego Sanjuanbenito, Roberto Rodríguez, Pablo Pichel y Emilio Serrano, bajo la dirección académica de José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad.

"Este programa ofrece claves y herramientas para entender el contexto dinámico del sector salud tanto desde el punto de vista de las instituciones públicas como del privado", señaló Martínez Olmos. "El claustro de profesores y profesoras es una garantía para la consecución de los objetivos del programa, y cualificará el perfil de líderes en la intersección entre salud, política pública y gestión estratégica del sector sanitario" asegura Joan Navarro, Presidente del AP Institute.

Con esta nueva titulación, el AP Institute y la Universidad Nebrija refuerzan su apuesta por profesionalizar los asuntos públicos en sectores estratégicos, acercando la formación universitaria a las necesidades reales del sistema sanitario y fomentando la colaboración entre administraciones, industria y sociedad civil.