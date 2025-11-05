La IA logra el primer embarazo con un hombre sin espermatozoides detectables: así funciona la técnica

La ciencia reproductiva acaba de firmar un hito que hace unos años parecía ciencia ficción. Un equipo de la Universidad de Columbia (EEUU) ha conseguido el primer embarazo a partir de espermatozoides recuperados con inteligencia artificial en un paciente con azoospermia, una condición en la que el semen no muestra espermatozoides visibles.

El avance, publicado en The Lancet, abre una ventana inédita para miles de parejas que hasta ahora recibían un pronóstico casi imposible: concebir un hijo biológico pese a la infertilidad masculina severa.

Una máquina que encuentra lo que el ojo humano no ve

El sistema, bautizado como STAR (Seguimiento y Recuperación de Espermatozoides), combina IA, microfluídica y robótica para rastrear millones de imágenes en tiempo real hasta localizar espermatozoides ocultos en muestras que tradicionalmente se catalogan como "sin esperma". "Una muestra puede parecer normal, pero al microscopio solo vemos restos celulares. STAR demuestra que sí podemos encontrar espermatozoides incluso donde creíamos imposible", explica Zev Williams, director del Centro de Fertilidad de Columbia y líder del proyecto.

En menos de una hora, la plataforma analiza millones de imágenes, detecta células viables y las aísla mediante microcanales antes de que un robot las extraiga en milisegundos. Un nivel de precisión imposible de igualar manualmente.

El caso que lo cambió todo

El primer uso clínico se realizó en un hombre que llevaba casi 20 años intentando ser padre y que había pasado por cirugías y tratamientos fallidos.

A partir de una muestra de semen, STAR identificó varios espermatozoides móviles. Dos fueron utilizados para fecundar ovocitos mediante ICSI y uno terminó en un embarazo clínicamente viable, confirmado por ecografía y latido fetal. "Este resultado demuestra que la inteligencia artificial puede ayudarnos a superar uno de los mayores desafíos de la reproducción asistida", afirma Hemant Suryawanshi, coautor del estudio.

Un cambio de paradigma en los tratamientos de fertilidad

Hasta ahora, los hombres con azoospermia se sometían a intervenciones invasivas, a veces sin éxito, para extraer esperma directamente del tejido testicular. Con STAR, los investigadores plantean una vía menos agresiva, estandarizada y mucho más precisa.

La infertilidad afecta a una de cada seis parejas y hasta la mitad de los casos tienen origen masculino. Este avance podría reescribir el horizonte reproductivo para miles de pacientes.

Los ensayos clínicos ya se están ampliando y los expertos esperan que la tecnología pueda incorporarse en un futuro cercano a las clínicas de fertilidad. "Solo se necesita un espermatozoide sano. Y ahora sabemos que incluso cuando parece que no está, podemos encontrarlo", concluye Williams.