El Ruber de Madrid y el Dexeus de Barcelona, reconocidos por su excelencia para el cuerpo diplomático

Ágora Diplomática, entidad de referencia del cuerpo diplomático acreditado en España, ha reconocido al Hospital Ruber Internacional, en Madrid, y al Hospital Universitario Dexeus, en Barcelona, como los mejores hospitales por sus servicios hospitalarios a la comunidad diplomática.

El reconocimiento subraya la excelencia asistencial, la tecnología médica de vanguardia y la atención personalizada que distinguen al Hospital Ruber Internacional en Madrid y al Hospital Dexeus en Barcelona, convirtiéndolos en los centros sanitarios de referencia para los propios diplomáticos; así como para atender a los residentes internacionales y viajeros.

La confianza y la calidad humana de ambos hospitales

El presidente de Ágora Diplomática, Pau Herrera, destacó "la confianza y la calidad humana del equipo médico del Hospital Ruber Internacional y del Hospital Universitario Dexeus, así como su compromiso con la innovación y la seguridad del paciente". Ambos centros sanitarios cuentan con más de cuatro décadas de trayectoria y con una red de especialistas de prestigio internacional en múltiples disciplinas médicas.

El reconocimiento se enmarca en la labor que desarrolla Ágora Diplomática a través de su Healthdesk Diplomático, dedicado al acercamiento de las instituciones médicas y la asistencia al cuerpo diplomático residente en España. Además de ser un punto de encuentro exclusivo para diplomáticos que pretende fomentar las relaciones institucionales, culturales y de cooperación entre el cuerpo diplomático y las principales entidades públicas y privadas del país.