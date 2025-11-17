IVI RMA Global se establece en Oriente Medio con su quinta región, adquiriendo ART Fertility Clinics

La plataforma de medicina reproductiva IVI RMA Global anunció este viernes que, tras completar la adquisición de ART Fertility Clinics (ART Fertility), con operaciones en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y planes de expansión en Arabia Saudí, ha nombrado oficialmente a Oriente Medio como la última región operativa de la empresa.

Oriente Medio se une a las regiones ya existentes: Norteamérica, Italia, Norte de Europa, Iberia, Latinoamérica y Chequia. Bajo el liderazgo del director general de ART Fertility Clinics, Suresh Soni, y del director médico, el doctor Human M. Fatemi, la nueva región operativa permitirá a IVI RMA proporcionar atención en materia de fertilidad a decenas de miles de pacientes en todo Oriente Medio.

Datos recientes del Banco Mundial (2023) muestran que las tasas de fertilidad en Oriente Medio son cada vez más bajas, con 1,2 nacimientos por mujer en los Emiratos Árabes Unidos, así como un descenso constante de los nacimientos en Arabia Saudí, lo que indica un importante cambio demográfico hacia un crecimiento poblacional más lento.

Abordar los retos de fertilidad

"En todo Oriente Medio existe una conciencia cada vez mayor de la importancia de abordar directamente los retos de fertilidad, y cada día vemos a más personas y parejas que buscan soluciones avanzadas", afirmó el doctor Fatemi. "Como parte de IVI RMA, contaremos con los recursos necesarios para aprovechar nuestro éxito en la prestación de estos tratamientos, acelerar nuestro progreso científico y elevar el nivel de la atención de fertilidad en toda la región".

ART Fertility es líder reconocido en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que opera en toda la península arábiga. Más de 300 empleados, entre los que se encuentran médicos, embriólogos y genetistas de renombre mundial, dirigidos por un equipo directivo con una amplia experiencia, han aplicado investigaciones propias, protocolos únicos y un enfoque de tratamiento personalizado para generar tasas de embarazo líderes en el sector, que alcanzan el 71% en múltiples grupos de edad de pacientes.

"Todo el equipo de ART Fertility está entusiasmado con esta combinación de dos líderes mundiales en fertilidad que afrontan el reto de la fertilidad en Oriente Medio", confirmó Soni. "Juntos, ofreceremos un valor aún mayor a nuestros pacientes y comunidades, al tiempo que potenciaremos el trabajo pionero de nuestros investigadores para impulsar la innovación que mejora los resultados de las personas que forman familias en Oriente Medio y en todo el mundo".

Importancia de la inversión I+D

ART Fertility aseguró que "es tan reconocida por su investigación como por los resultados de sus pacientes, con una importante inversión en I+D, más de 268 publicaciones médicas revisadas por pares hasta la fecha, 35 estudios de investigación en curso y 11 conferencias organizadas. Los conocimientos científicos y las capacidades de I+D líderes de ART Fertility generan beneficios directos para los pacientes, sirven de referencia mundial en materia de calidad y atención y se alinean con el compromiso de IVI RMA con la excelencia clínica y los avances médicos revolucionarios".

"Siempre buscamos organizaciones de calidad que cumplan con nuestros altos estándares y cuyo propio éxito pueda fortalecer nuestro trabajo", afirmó Javier Sánchez Prieto, director ejecutivo de IVI RMA Global. "Creemos firmemente que Oriente Medio seguirá demandando excelencia en la atención a la fertilidad y que la adquisición de ART Fertility sitúa a IVI RMA en una posición privilegiada para liderar esta tendencia y continuar desempeñando un papel clave en el progreso de la ciencia y la práctica de la fertilidad en la región".