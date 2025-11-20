Sacyr construirá la nueva Unidad de Protonterapia del Hospital La Paz

Sacyr ha sido adjudicataria de la construcción de la nueva Unidad de Protonterapia del Hospital Universitario La Paz (Madrid), una infraestructura que reforzará el tratamiento oncológico de la Comunidad de Madrid, especialmente en pacientes pediátricos. El presupuesto del proyecto es de 16,5 millones de euros.

El nuevo edificio se ubicará junto al actual edificio de extracciones y se integrará plenamente en el entorno del hospital. Su núcleo será un búnker que albergará el avanzado equipo de protonterapia, conectado tanto al hospital como al edificio anexo mediante una pasarela en la planta primera.

Además del búnker, el proyecto prevé la construcción de áreas asistenciales que incluirán consultas médicas, zonas de diagnóstico y planificación, espacios para la preparación de pacientes, áreas de trabajo para profesionales sanitarios y zonas de formación.

También se han proyectado cuartos técnicos adosados al búnker, que alojarán los equipos e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la unidad.

Un modelo asistencial centrado en el paciente

El diseño de la Unidad de Protonterapia se ha concebido con un enfoque centrado en la experiencia del paciente, especialmente en los más pequeños. Se han tenido en cuenta variables lumínicas, acústicas, espaciales, cromáticas, climáticas, energéticas y funcionales para crear un entorno amable y confortable, orientado al bienestar.

Dado que un alto porcentaje de los pacientes que previsiblemente recibirán este tratamiento son niños, el proyecto incluye una zona de espera con área de juegos infantiles y tres boxes de anestesia para menores. Estos espacios estarán tematizados para reducir la ansiedad y permitir el acompañamiento familiar hasta el momento de la sedación.

Amplia experiencia internacional

Sacyr cuenta con una amplia experiencia en el diseño y construcción de infraestructuras sanitarias, con más de 80 hospitales y centros de salud construidos en siete países, que suman más de 18.000 camas. Esta trayectoria le permite abordar cada proyecto con una visión integral que combina tecnología, sostenibilidad y humanización.

Entre los proyectos más destacados en España se encuentran el Hospital Universitario del Henares y el Hospital Infanta Cristina de Parla, ambos desarrollados bajo modelos concesionales; el Hospital Universitario Central de Asturias; el Hospital Clínico Universitario de Valladolid; o el Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid).

En Madrid, Sacyr ha finalizado recientemente el nuevo edificio de hospitalización del Hospital 12 de Octubre, con más de 135.000 m², 700 habitaciones, 40 quirófanos y zonas verdes terapéuticas para pacientes y familiares. También ha intervenido en la renovación del Instituto Oncológico del Hospital Gregorio Marañón, mejorando la funcionalidad y el confort de sus espacios asistenciales.

A nivel internacional, destaca el Hospital Regional de Antofagasta en Chile y el Hospital Sótero del Río, que será el más grande del país y uno de los mayores de América Latina, con 710 camas y 44 pabellones quirúrgicos. En Italia, Sacyr lidera la construcción del Parque de la Salud de Turín, un complejo hospitalario y universitario de 175.000 m² que dará servicio a más de 300.000 personas.

Proyectos innovadores

Además, la compañía impulsa proyectos innovadores como el Hospital Cognitivo, una plataforma inteligente que incorpora tecnologías como inteligencia artificial, Big Data, BIM 7D y sensores LiDAR para optimizar la gestión hospitalaria, mejorar la eficiencia energética y elevar la calidad del aire y la atención al paciente.

Con cada nuevo proyecto, Sacyr reafirma su compromiso con la creación de espacios hospitalarios más humanos, sostenibles y tecnológicamente avanzados, siempre centrados en mejorar la experiencia del paciente.