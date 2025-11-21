La AESAN amplía la retirada de productos de NaturCeliac por riesgo para alérgicos a la leche

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ampliado la advertencia iniciada tras una notificación de la Comunidad de Madrid sobre la presencia no declarada de proteínas de la leche en productos de NaturCeliac Gluten Free, incorporando el primer lote implicado y añadiendo nuevos lotes y un artículo adicional distribuidos en varias comunidades autónomas.
La alerta se inició después de que la Comunidad de Madrid comunicara al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información la detección de proteínas de la leche no incluidas en el etiquetado en los Pastelitos rellenos de crema de NaturCeliac Gluten Free.
El primer lote afectado corresponde a M16BB, con fecha de caducidad 16/11/2025 y conservación a temperatura ambiente. La información remitida indicaba una distribución inicial en la Comunidad de Madrid, sin descartar posibles redistribuciones a otras autonomías.
⚠️ Exclusivamente para personas con alergia a las proteínas de la leche: presencia de proteínas de la leche en pastelitos rellenos de crema.— AESAN (@AESAN_gob_es) November 14, 2025
📌 https://t.co/GB2ThkstJd pic.twitter.com/ADnH9HFVq5
Ampliación a nuevos lotes y productos
Tras esta notificación, la AESAN ha añadido nuevos lotes del mismo producto: M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (1/01/2026), Q3BB (3/01/2026), Q4BB (4/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026). Estos lotes se suman al inicialmente comunicado por las autoridades madrileñas.
La actualización de la agencia incorpora además las Bombitas rellenas de crema, también de NaturCeliac Gluten Free. Los lotes afectados son M1BB, M31BB (1/12/2025), O5BB (5/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (1/01/2026), Q3BB (3/01/2026), Q4BB (4/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (1/03/2026) y U17BB (17/03/2026). La presencia de proteínas de la leche no declaradas supone un riesgo únicamente para personas con alergia a este alérgeno.
⚠️ Exlusivamente para personas con alergia a proteínas de la leche: ampliación de información sobre la alerta por presencia de proteínas de la leche en pastelitos rellenos de crema, por distribución de nuevos lotes y de un nuevo producto.— AESAN (@AESAN_gob_es) November 21, 2025
📌 https://t.co/VO69kEn2EH pic.twitter.com/q6JtSPD4iq
La AESAN señala que los productos han sido distribuidos en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, con la posibilidad de redistribución a otras regiones. Los sistemas de control autonómicos continúan verificando la retirada de los artículos afectados en los canales comerciales.
Recomendaciones para la población
La agencia recomienda a las personas con alergia a las proteínas de la leche que eviten el consumo de los productos incluidos en la alerta si los tienen en sus hogares. Según la información disponible, no existe riesgo para el resto de la población.
Toda la información ha sido remitida a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para garantizar la retirada de los lotes afectados de los puntos de venta.