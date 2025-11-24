"Mi madre se cayó en la cocina y el reloj pidió ayuda: una historia que muestra cómo la tecnología salva vidas"

Las estadísticas lo confirman: más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufre al menos una caída al año. Un tropiezo puede parecer algo menor, pero en edades avanzadas puede tener consecuencias muy graves: fracturas, pérdida de autonomía o incluso la muerte si no se recibe atención inmediata.

Violeta Cabello conoce bien lo que significa ese riesgo. "Mi madre siempre ha sido muy activa, una mujer de carácter, pero hace un año tuvo una caída en la cocina. No podía levantarse ni llegar al teléfono", recuerda.

Por suerte, llevaba en la muñeca un reloj con teleasistencia. "El dispositivo detectó la caída solo, sin que ella tuviera que hacer nada. En menos de un minuto la central ya había recibido la alerta y mandaron la ambulancia. Yo recibí la notificación en el móvil y fui directa al hospital", cuenta. Su madre se había fracturado la cadera, pero al recibir ayuda tan rápido, las complicaciones fueron mínimas.

Las caídas, una amenaza invisible

Según datos de asociaciones de geriatría, el 70 % de las emergencias atendidas en personas mayores están relacionadas con caídas. En muchos casos, el problema no es solo la caída en sí, sino el tiempo que pasa hasta que alguien puede ayudar. Cada minuto cuenta.

En ese contexto, los sistemas de teleasistencia avanzada se han convertido en un aliado fundamental. Gracias a la detección automática de caídas y la conexión directa con una central de emergencias, estos dispositivos permiten activar un protocolo en cuestión de segundos, incluso si la persona está inconsciente o no puede hablar.

"Mi madre no tuvo que hacer nada. Eso es lo que me parece increíble. No depende de recordar un número o alcanzar un teléfono: el reloj lo hace solo", explica Violeta. "Esa rapidez fue la diferencia entre un susto y una tragedia".

Una mujer espera asistencia después de sufrir una caída

Una herramienta que da tranquilidad

Cada vez más familias en España están recurriendo a soluciones de teleasistencia como forma de cuidar a sus mayores sin invadir su independencia.

El Reloj Durcal, uno de los más extendidos en el país, destaca precisamente por esa capacidad de reacción: detecta caídas en menos de 40 segundos, localiza al usuario mediante GPS y permite hablar directamente con la central desde el propio dispositivo.

"Para nosotros es tranquilidad. Sabemos que si pasa algo, alguien responderá enseguida. Es una ayuda silenciosa, pero muy poderosa", concluye Violeta.

En cifras:

El 55% de los mayores de 70 años sufre al menos una caída anual.

El 70% de las emergencias atendidas en mayores están relacionadas con caídas.

Los sistemas automáticos de detección reducen el tiempo de respuesta a menos de 1 minuto.

La tecnología aplicada al cuidado de los mayores se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para mantener su seguridad y autonomía. Relojes inteligentes como el Durcal, con asistencia las 24 horas y detección automática de emergencias, representan una nueva forma de envejecer con tranquilidad y de que las familias vivan más seguras.