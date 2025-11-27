Hace unos días, la agencia europea para el control y prevención de enfermedades (ECDC) lanzó un aviso sobre algo que ya están experimentando muchos ciudadanos: este año, la temporada de gripe ha llegado antes y también puede ser más intensa. El organismo ha urgido a acometer la campaña de vacunación "cuanto antes, sin retrasos", y ha instado a los países a prepararse para una presión sobre el sistema mayor que otros años, lo que ya ha provocado medidas de prevención como el regreso de las mascarillas a los centros sanitarios en comunidades como Aragón. Estas son algunas de las claves para comprender por qué puede que este año la gripe afecte a más ciudadanos que en otras temporadas:

A(H3N2), K… el subtipo de gripe que predomina este año

La gran capacidad de mutar del virus de la gripe hace que cada año la vacuna sea sensiblemente diferente al elaborarse en función de las cepas que más hayan circulado en el hemisferio sur. En esta ocasión, las autoridades sanitarias han detectado en el arranque de esta temporada una importante presencia de la variante A (H3N2), que no había sido la dominante desde la temporada 2022/2023. Además, dentro de esta variante se ha detectado un subtipo (subclado) denominado K con "divergencias sustanciales" frente a otros.

Esa variante K, por un lado, tiene un R0 (el número reproductivo básico que marca el número de contagios que produce cada paciente) más alto que el habitual, lo que provocará previsiblemente más casos. Por otro lado, según las autoridades europeas, que la población haya estado menos expuesta en los años precedentes al A(H3N2), y la presencia de nuevas mutaciones, hace que la inmunidad natural que adquirimos al infectarnos pueda ser menor. En cualquier caso, subrayan que la protección frente a la gripe sigue siendo "robusta" gracias a las infecciones cruzadas y la vacunación previa en la población.

Un virus que llega antes

El otro factor que hace que esta temporada se prevea más intensa es que ha comenzado "tres o cuatro semanas antes" que otros años. Un hecho que apunta a una mayor presión sobre el sistema sanitario. La ECDC recuerda que la gripe anualmente provoca unos 50 millones de casos sintomáticos en Europa y entre 15.000 y 70.000 muertes cada año entre personas de riesgo.

La importancia de vacunarse

La gripe, recuerdan, es para la gran mayoría de la población una infección sin mayores consecuencias que se resuelve sin necesidad de tratamiento médico e incluso cursa sin síntomas para el 60% de los afectados. Sin embargo, enfatizan que en una parte de la población, como los mayores de 65 años, las embarazadas o las personas con enfermedades previas (pulmonares, cardiovasculares, inmunodeprimidas...) puede generar complicaciones. Por ello, subrayan que este año es particularmente importante vacunarse en el caso de ser población de riesgo. "Incluso aunque se espere una eficacia algo menor frente a la variante actual, sí se prevé que dé protección frente a la enfermedad grave", señalan.

Las incertidumbres

El organismo europeo prevé que esta temporada presente "desafíos" para los sistemas de salud europeo, que ya sufren cada año el impacto de la gripe en las semanas de mayor incidencia. La variante K, señalan, podría "elevar el riesgo" y destacan que persisten incertidumbres como el grado de inmunidad que finalmente presentará la población, posibles variaciones en la protección de las vacunas y hasta qué punto terminará predominando ese subtipo sobre el resto.