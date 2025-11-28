AESAN pide no consumir estos lotes de sopa Knorr por contener metal y caucho

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha comunicado una alerta por la posible presencia de piezas de metal y caucho en dos lotes de una sopa de pollo con fideos deshidratada de la marca Knorr, tras recibir una notificación procedente de las autoridades sanitarias de Rumanía.

Según la información difundida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el aviso se refiere al producto Sopa de pollo con fideos de Knorr, en los lotes 527922C93 y 528022C93, con fecha de caducidad abril de 2027. El alimento se comercializa en envases de 63 gramos, destinados a su conservación a temperatura ambiente.

La alerta se origina después de que la empresa responsable detectara la posible presencia de fragmentos de metal y caucho durante sus controles internos, lo que llevó a comunicar la incidencia a las autoridades competentes. AESAN señala que la empresa ha actuado conforme a la legislación vigente al advertir de forma inmediata cualquier posible riesgo y evitar así que el producto no seguro llegue a los consumidores.

La agencia mantiene activo el seguimiento de la información para verificar que la retirada de las unidades afectadas se realice de forma adecuada.

⚠️ Alerta por presencia de piezas de metal y caucho en sopa deshidratada.

🚫 No consumir

▶️Nombre: Sopa de pollo con fideos

▶️Marca: Knorr

▶️Lote: 527922C93 y 528022C93

▶️Fecha de caducidad: 04/2027

📌https://t.co/xoCn9jy23R pic.twitter.com/enOm6lnsaE — AESAN (@AESAN_gob_es) November 26, 2025

Distribución en España y recomendación

Los lotes implicados han sido distribuidos inicialmente en Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, aunque AESAN advierte de que podrían existir redistribuciones posteriores a otras comunidades. Las autoridades sanitarias autonómicas han sido informadas para comprobar que el producto se retira correctamente de los canales de comercialización. La comunicación se ha realizado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

AESAN pide a quienes tengan en casa alguna de las unidades afectadas que eviten su consumo y las devuelvan al punto de compra o sigan las indicaciones del establecimiento. El organismo, dependiente del Ministerio de Consumo, recuerda que este tipo de alertas persigue garantizar la seguridad alimentaria mediante una detección temprana de posibles incidencias en los productos distribuidos.