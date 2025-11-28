Alertan de una bacteria presente en el agua Fuente Madre

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha comunicado la detección de Pseudomonas aeruginosa en un lote de agua mineral natural de la marca Fuente Madre y ha solicitado a los consumidores que eviten su ingesta.

El aviso se refiere al producto Agua mineral natural Fuente Madre, en envases de 1,5 litros, identificado con el lote 1 040725 y con fecha de caducidad 31 de diciembre de 2027. Según la información trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha, el agua se comercializa a temperatura ambiente y forma parte de la producción habitual de la marca.

⚠️ Alerta por presencia de Pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural.

🚫 No consumir

📌 https://t.co/Fl67h182ec pic.twitter.com/CqSs65dwLj — AESAN (@AESAN_gob_es) November 27, 2025

La presencia de Pseudomonas aeruginosa se comunicó a AESAN a través de los controles efectuados en esta comunidad autónoma. La agencia ha incluido la alerta en su red de notificaciones para activar los protocolos de seguimiento.

Distribución inicial y posible redistribución

La distribución confirmada del lote afecta a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque AESAN ha señalado que podrían existir movimientos posteriores hacia otros territorios. Esta posibilidad se tendrá en cuenta durante las verificaciones que lleven a cabo las autoridades sanitarias autonómicas.

El comunicado indica que la advertencia se ha trasladado mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el mecanismo oficial para coordinar las actuaciones entre administraciones ante incidencias relacionadas con la seguridad alimentaria.

AESAN ha recomendado a quienes tengan en su domicilio unidades del lote afectado que se abstengan de consumirlas. Las autoridades autonómicas implicadas deberán comprobar la retirada del producto de los canales de comercialización, en aplicación de los procedimientos habituales en este tipo de avisos.