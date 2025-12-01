El Patronato de IDIS aprueba su plan de acción para 2026, centrado en la cohesión y los proyectos de transformación

El Patronato de la Fundación IDIS ha celebrado hoy su reunión ordinaria para aprobar las líneas de acción para 2026 y analizar los principales proyectos en curso y venideros. La reunión ha permitido hacer balance del trabajo realizado durante el último año y consolidar las prioridades para 2026, en un contexto de creciente transformación del sistema sanitario.

Los patronos han reafirmado el compromiso de IDIS con la cohesión sectorial, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo los espacios de colaboración entre los distintos actores de la sanidad privada. "El Patronato —asegura Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS— ha vuelto a demostrar la fortaleza, cohesión y visión común del sector sanitario privado. Seguimos avanzando en proyectos que impulsan la calidad, la digitalización y la interoperabilidad, y que refuerzan la aportación del sector privado al sistema sanitario y a los propios pacientes".

En este contexto, ha explicado que la Fundación está ya trabajando en proyectos con sus miembros, en concreto en el ámbito de la eficiencia operativa y del acceso a la innovación, y continuará en 2026 los estudios que generan evidencia y propuesta de valor, emprendiendo además un gran proyecto apoyado en la IA, con un planteamiento divulgativo, transversal y multiformato. En el bloque de proyectos estratégicos de interoperabilidad y sectoriales, ha señalado que la extensión de la historia clínica compartida, el desarrollo del espacio de datos del sector sanitario privado y la integración con los nuevos marcos digitales nacionales y europeos continúan progresando de forma sólida.

Durante la reunión, se informó de la dimisión de Iñaki Peralta y su cese como presidente de la Fundación IDIS a partir del 1 de enero, iniciándose un procedimiento electoral para la elección de la nueva Presidencia, de tal forma que queda abierto a partir de hoy el período para la presentación de candidaturas, y se extenderá hasta finales del mes de diciembre. Concluida esta fase, la Fundación convocará una reunión extraordinaria del Patronato en el mes de enero (fecha por definir), en la que se elegirá al nuevo presidente para el período restante hasta 2028. Durante la etapa de transición, desde el 1 de enero y hasta el nombramiento, las funciones de representación serán asumidas por Juan Abarca, vicepresidente de la Fundación, en línea con lo contemplado por los estatutos.

Además, en la sesión se ha aprobado la incorporación como nuevo patrono para el próximo año de SAMU Corporación y la adhesión de NTT Data como colaborador.

El Patronato de la Fundación IDIS ha avanzado en el refuerzo de la posición de la Fundación como agente clave en la sanidad privada y en su consolidación como un conector de conocimiento, innovación y transformación sanitaria. Con la aprobación del plan de acción para 2026 y la apertura del proceso electoral, la Fundación IDIS se adentra en una nueva etapa marcada por la cohesión y el impulso reforzado de sus pilares estratégicos.