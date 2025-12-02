Forbes elige a un total de 36 hospitales en España como los mejores por especialidad

Forbes España ha revelado su nueva lista de los 36 mejores centros de España en 12 especialidades médicas y quirúrgicas clave. Estos hospitales destacan por su excelencia clínica, infraestructura de vanguardia y su capacidad para proporcionar atención de calidad, posicionándose como referentes tanto a nivel nacional como internacional.

En esta selección se incluyen tanto hospitales públicos como privados, con especial énfasis en aquellos que sobresalen por su capacidad de innovación, la experiencia de sus equipos médicos y su impacto positivo en los pacientes. Esta lista de Forbes resalta el alto nivel de calidad y dedicación que estos hospitales brindan, garantizando atención sanitaria de primer nivel. Son líderes en el sector de la salud en España y referentes internacionales en diversas especialidades, demostrando su compromiso constante con la innovación y el bienestar de la población.

En oncología médica, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid) se distingue por su abordaje integral, que abarca diagnóstico molecular avanzado, tratamiento personalizado, cirugía mínimamente invasiva y cuidados paliativos. Junto a este hospital, el MD Anderson Cancer Center Madrid y el Hospital Universitario HM Sanchinarro son reconocidos por su enfoque integral en el tratamiento del cáncer, destacando especialmente en la investigación y en terapias innovadoras.

En cardiología, el Hospital Universitario La Paz (Madrid) es conocido por su capacidad para abordar desde cardiopatías congénitas hasta trasplantes cardíacos, con técnicas innovadoras como corazones artificiales y cirugía mínimamente invasiva. Junto a él, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, pionero en el programa de angioplastia primaria 24 horas, y el Hospital Clínico San Carlos (Madrid), sobresalen por su liderazgo en diagnóstico y tratamiento cardiovascular.

En neurología, el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo (Madrid) se destaca por su capacidad diagnóstica en patologías neurológicas complejas, mientras que la Clínica Universidad de Navarra es pionera en terapias para la esclerosis múltiple. También se incluye el Hospital Universitario HM Puerta del Sur que destaca por el uso de tecnologías avanzadas y por su liderazgo en terapias con ultrasonido focal de alta intensidad (HIFU).

En dermatología, destacan la Clínica Dermatológica Internacional | Hospital Ruber Internacional y el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), ambos reconocidos por su enfoque integral en el tratamiento de dermatosis complejas y la implementación de tratamientos innovadores. El Hospital Clínico San Carlos también figura en la lista por su tratamiento de cáncer cutáneo, enfermedades inflamatorias y raras de la piel.

En cirugía plástica, estética y reparadora, los hospitales Centro Médico Teknon, Hospital Clínic (Barcelona) y Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Valencia) lideran la lista por su innovación en tratamientos quirúrgicos avanzados y su atención integral en procedimientos reconstructivos.

En neumología, el Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona es un referente nacional, especialmente en trasplante pulmonar y enfermedades respiratorias complejas. Otros centros de prestigio en esta especialidad son el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), conocido por su tradición y su sólida actividad investigadora.

En medicina interna, el Hospital Universitario La Paz de Madrid y el Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) están en la lista por destacar en la gestión de enfermedades complejas y su vocación investigadora. Junto a ellos está también el Hospital Universitari Dexeus (Barcelona), bajo la dirección del Dr. Ángel Charte, muy reconocido por abordar patologías complejas y múltiples comorbilidades.

En cirugía general y del aparato digestivo, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Valencia), centro de referencia nacional en trasplante hepático y cirugía oncológica digestiva, y el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla son reconocidos por su especialización en esta área. También se incluye el Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), destacado por su atención integral en un amplio espectro de patologías digestivas.

En cirugía ortopédica y traumatología, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), referente en trasplante de extremidades y cirugía reconstructiva, destaca junto al Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) y el Hospital Quirónsalud Barcelona, que abordan un amplio abanico de patologías musculoesqueléticas.

En ginecología y obstetricia, el Hospital Ruber Internacional (Madrid), destacado por su maternidad y atención integral a todas las etapas de la vida de la mujer, se une al Hospital Universitario HM Montepríncipe y al Hospital Universitario Vall d'Hebrón (Barcelona), referentes en cirugía ginecológica avanzada y medicina materno-fetal.

En fertilidad y reproducción asistida, IVI Madrid, un referente en reproducción asistida en España y Europa, lidera la lista junto al Hospital Universitario Vall d'Hebrón (Barcelona) y el Hospital Quirónsalud Barcelona, conocidos por su enfoque integral en tratamientos de fertilidad e innovación en este campo.

Finalmente, en urgencias, el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), uno de los más activos del país, es destacado junto al Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), que sobresalen por su capacidad para gestionar emergencias y su eficiente organización asistencial.

Metodología

La lista se ha compuesto tras una evaluación detallada de los hospitales, considerando la reputación clínica, que se ha medido a través de publicaciones científicas, premios y reconocimientos. Se ha valorado también la tecnología e infraestructura, destacando los hospitales que cuentan con equipos de última generación y que aplican tratamientos innovadores.

Además, se ha tenido en cuenta la calidad de los resultados y la satisfacción de los pacientes, con un enfoque en la experiencia general de quienes han recibido atención. Este es uno de los pilares para la inclusión en la lista, ya que una atención cercana y profesional es esencial.

Por último, se ha valorado el compromiso con la investigación y la formación de los hospitales, especialmente aquellos que colaboran con universidades y están a la vanguardia en proyectos científicos y médicos. Estos centros no solo ofrecen servicios asistenciales de alta calidad, sino que también impulsan el avance en sus respectivas especialidades.